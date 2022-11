De Billie Eilish a The Killers: El cartel completo del Tecate Pa’l Norte 2023

Conoce el line up completo del festival que por primera vez durará 3 días y contará con 9 escenarios.

Si apenas estás superando el Tecate Pa’l Norte 2022, siéntate porque tras conocer el cartel completo del Tecate Pa’l Norte 2023 te vas a ir para atrás. A través de sus redes sociales, los organizadores del festival dieron a conocer el line up que conformará la próxima edición, el cual incluye a Billie Eilish, Blink 182 y The Killers como headliners entre más de 130 artistas.

Y lo que llamó mucho la atención, es que por primera vez en la historia el Pa’l Norte durará 3 días y contará con 9 escenarios. La venta de boletos será a partir de las 14 horas del 7 de noviembre de 2022 a través del sistema Ticketmaster, así que ve rompiendo el cochinito para disfrutar de este evento y, por qué no, si vives en otro estado de la República Mexicana, para hacer un viajecito merecido con los amigos.

Lineup Oficial de Tecate Pal Norte 2023

Entre las bandas principales que conforman el festival están, además de los ya mencionados: Franz Ferdinand, Wisin & Yandel, Café Tacvba, Austin TV, Los Cafres, L’Imperatrice, Moderat, Steve Aoki, Los Amigos Invisibles, Neil Frances, Miranda!, Panteón Rococó, y más.

Te dejamos con el cartel completo:

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2023



Boletos a partir de las 14:00hrs del 7 de noviembre a través de Ticketmaster@CervezaTecate pic.twitter.com/EuJsd9bb63 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 3, 2022

Billie Eilish anuncia varias fechas en México

Por si fuera poco, la visita de la cantante que encabeza el festival en Monterrey, incluirá también Guadalajara y la Ciudad de México para promocionar su gira Happier Than Ever, The World Tour 2023.

Las fechas serán:

29 de marzo, 2023 – CDMX – Foro Sol

2 de abril, 2023 – Guadalajara – Arena VFG

La Preventa Citibanamex será el 10 de noviembre, así que ya lo sabes.

Con el lanzamiento de su segundo álbum Happier Than Ever, que debutó en el número 1 del Billboard 200 en Estados Unidos y en más de 19 países alrededor del mundo, la joven de 20 años nacida en Los Ángeles sigue siendo una de las mayores estrellas que han surgido en el siglo XXI. Desde el lanzamiento de su sencillo debut “ocean eyes” en 2015, Eilish continúa alcanzando lo más alto de la industria con su característico sonido que desafía el género pop.

