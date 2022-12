Seguro has visto los edits de Merlina bailando un tema de Lady Gaga y quizás te preguntaste: ¿de qué habla la canción “Bloody Mary”, que todos identifican con “Merlina”? Aquí te lo contaremos.

Lady Gaga es una de esas artistas que no necesita presentación porque no hay persona en el mundo que no la conozca, aunque es una realidad que no todos conocen su música a profundidad, y de eso nos dimos cuenta gracias a la popularidad que alcanzó uno de sus temas, gracias a la serie “Merlina”, ¡a 10 años de haberse estrenado!

¿De qué habla la canción “Bloody Mary”?

“Bloody Mary” es track que forma parte del disco “Born This Way”, estrenado en 2011, y contó con la composición y producción de la propia Lady Gaga, el productor musical Fernando Garibay, y el DJ White Shadow, de acuerdo con una entrevista que Garibay dio a MTV en aquella época.

La melodía surgió de la mente creativa de White Shadow, quien la había compuesto para el disco aunque sin letra, y mientras estaban de viaje en Australia, Gaga se la interpretó a Garibay y empezó a meterle algunas partes de la letra que se le fueron ocurriendo.

“Regresamos (a Los Ángeles, donde tenían su estudio de grabación) y le agregamos algunas partes más y facilitamos la producción del disco. Una vez más, (la canción) se mantuvo prácticamente intacta como el demo original”, comentó Garibay.

“Es una canción hermosa. Es muy personal para ella. Es bastante audaz”.

Y realmente es una canción muy personal, ya que la propia Gaga comentó en algunos tuits del 2011 que la letra habla sobre su vida entre la realidad y la fantasía.

“Lucho entre la fantasía y la realidad en ‘Bloody Mary’. Fue inspirada por mi carro y María Magdalena (la novia de la estrella de rock definitiva)”, escribió la intérprete.

¿Y qué tendrían que ver un auto viejo y María Magdalena, y cómo se correlacionan en el tema? Empecemos con lo más sencillo: el auto. En otra publicación de Twitter de aquella época, Gaga confesó que una vez tuvo un Rolls-Royce Corniche III, el cual compró en 2009 y llamó, justamente, “Bloody Mary”.

En cambio, la historia algunas veces ha señalado a María Magdalena como la “María Sangrienta”, significado literal de “Bloody Mary”, por lo que a Gaga se le hizo buena idea mezclar parte de su pasado como ex alumna de una escuela católica, donde regularmente se sentía atada y enclaustrada, y la parte de su pasado donde se sintió en libertad manejando su auto.

¿Quién fue María Magdalena?

Los textos bíblicos cristiano-católicos nos dicen que María Magdalena fue una de las principales seguidoras de Jesucristo, y gran adepta de su doctrina. Supuestamente, este personaje buscó su redención al seguir a Jesús tras haber sido prostituta gran parte de su vida.

Muchos la recuerdan como la mujer que le lava los pies a Jesús en uno de los parajes de los evangelios, y comúnmente su figura es utilizada por la iglesia católica para hablar sobre la posibilidad de expiar los pecados pidiendo perdón y teniendo un corazón contrito.

No obstante, otros textos descubiertos muchos años después, de acuerdo con la BBC, nos muestran una visión un poco diferente de María Magdalena; se tratan de los textos apócrifos, hallados en Egipto, en Nag Hammadi, en 1945; entre ellos se encontraron los evangelios de otros Apóstoles que no fueron incluidos en la Biblia porque, al parecer, contradecían ciertos pasajes de la misma.

Sin embargo, es justo en esos textos donde podemos ver que María Magdalena no era una simple seguidora que sólo acataba órdenes: era una gran pensadora y filósofa, que regularmente hacía preguntas a Jesús para comprender mejor su sabiduría, y siempre buscaba ponerle la mayor atención.

De hecho, ciertos parajes de los textos, como el Evangelio de Felipe, dan a entender que posiblemente hubo una relación entre Jesucristo y María Magdalena, ya que al parecer ella era de las preferidas del mesías.

“María Magdalena (...), amada por él más que todos sus discípulos, y solía besarla (...). El resto de los discípulos (...) le dijeron: ‘¿Por qué la amas más a ella que al resto de nosotros?’.

“El salvador respondió y les dijo: ‘¿Por qué no los amo como a ella? Cuando un ciego y alguien que ve están reunidos en la oscuridad, no son diferentes uno de otro. Cuando la luz llega, entonces el que ve contempla la luz, y el que no ve permanece en la oscuridad”, se lee en el texto.

Y mucho se ha especulado respecto a esta visión sobre Jesús, que es ampliamente negada por la iglesia católica; algunos historiadores han apuntado a que posiblemente la parte del “beso” se refiera a un acto más espiritual, y no a algo carnal.

¿Cómo veía Lady Gaga a María Magdalena?

Al haber llevado una formación cristiana, Lady Gaga conocía muy bien ciertos parajes de la Biblia aunque nunca se quedó con lo que las monjas y los eruditos de la iglesia le buscaron adoctrinar, y por ello siempre intentó investigar aún más en otras fuentes.

Fue así como se encontró con la figura de María Magdalena, que le llamó la atención y con quien se sintió identificada, sobretodo porque siempre se sintió atraída por las figuras femeninas en la religión más que por las masculinas.

“Cuando era joven y fui a la escuela católica, una escuela para niñas, nos decían que oráramos a Dios y oráramos a Jesús, pero yo siempre oraba a las mujeres. Supongo que siempre adoré a una fuerza más femenina en mi vida, y no veía a Dios como alguien de un género en particular”, comentó en entrevista para el medio Popjustice.

“Siempre rezaba a la Madre María o María Magdalena, o a la hermana de mi padre, Joanne, que había muerto cuando él era niño, porque la veía como un ángel en el cielo en la casa del Reino trabajando junto a Dios. Ya sabes, cuidándome”.

Y para Gaga, “Bloody Mary” también fue su forma de reivindicar la figura de las mujeres en la historia, quienes, según dijo, han sido apedreadas y señaladas por actividades que los hombres también llegan a hacer aunque no se les juzgue de la misma forma.

“Es muy triste que en aquellos tiempos (bíblicos) las mujeres fueran apedreadas por adulterio o por hacer cosas inapropiadas. Las mujeres siempre fueron el objetivo, así que supongo que miré a mi pasado y mi fe para encontrar la valentía en mí misma”, añadió.

“Así que en este disco (”Born This Way”) pensé mucho en mi fe y traté de canalizar mucho de eso en mi misma, y así hacerme valiente”.

Y la artista logró ir más allá todavía en su canción, al esperar canalizar, a través de su voz, de la letra, y de la manera de entonarla, lo que María Magdalena posiblemente sintió durante la crucifixión de Jesús.

“Supongo que estoy fascinada con ella. Como dije, adoraba a las mujeres en mi religión cuando era niña, y creo que María estuvo en eso todo el tiempo. Creo que ella sabía lo que iba a pasar. Pero también creo que ella lo amaba, y creo que hubo un momento en que lloró”, indicó.

“Entonces (en la canción) ella dice: ‘No lloraré por ti’, pero en el resto del sencillo, en la forma en que se siente, es triste y bastante… ¿Mortuoria? ¿Es esa la palabra correcta? Como en un canto fúnebre… Tiene ese tipo de cualidad”.

¿Cómo llegó “Bloody Mary” a “Merlina”?

No es poco común que la gente en internet “case” un momento que le gustó de una película o una serie con alguna canción que sienta que queda bien en el momento, y menos aún en esta era donde lo que más privilegiamos son los videos cortos de TikTok.

Hace un par de años ocurrió algo similar con la serie “WandaVision” y el personaje de Wanda, interpretado por Elizabeth Olsen, a quien le hicieron varias ediciones mostrando uno de sus momentos más sufridos con la canción “Can You Feel My Heart?”, de Bring Me the Horizon.

Y justamente una de las escenas que el público más amó en “Merlina” es la del icónico baile que realiza en el cuarto episodio, la cual fue coreografiada por la propia protagonista de la serie, Jenna Ortega, y se convirtió en una tendencia de baile en TikTok luego de que varios usuarios cambiaran la canción original que baila, “Goo Goo Muck”, de The Cramps, por “Bloody Mary”, de Gaga.

Mucha gente que no había visto la serie todavía se animó a hacerlo esperando escuchar “Bloody Mary” en el soundtrack de la producción, aunque se sintió decepcionada al descubrir que no estaba ahí; otros siguen pensando que la canción sí forma parte del proyecto de Netflix, a pesar de que ya se han realizado videos y notas informativas explicando la confusión.

No obstante, la propia cuenta oficial de Twitter de la serie aplaudió la decisión de realizar el edit de Merlina bailando “Bloody Mary”, y la propia Lady Gaga agradeció el apoyo que le han dado a su canción y hasta invitó a Merlina a acudir a su “Haus of Gaga” como una “Little Monster” (como se hacen llamar sus fans).

“Los veo haciendo mis pasos de baile con “Bloody Mary”, de @LadyGaga. Entiendo que ella es seguida por ‘Little Monsters’. Lo apruebo”, se lee en el texto de la cuenta oficial de Merlina.

“¡Genial, Merlina! Eres bienvenida a la Haus of Gaga en cualquier momento (y trae a Dedos contigo, amamos las garras por aquí)”, respondió Gaga.

Slay Wednesday! 💋 You’re welcome at Haus of Gaga anytime (and bring Thing with you, we love paws around here 😉) https://t.co/aUdJEFYF68 — Lady Gaga (@ladygaga) December 1, 2022

¿Y tú, con cuál versión del baile de Merlina te quedas? Compartenos tus comentarios al respecto en nuestros canales digitales, y si buscas otro contenido sobre la serie, aquí te dejamos las mejores frases de Merlina Addams; un perfil sobre Jenna Ortega y otro de Hunter Doohan (sus principales protagonistas); y los mejores memes que le han hecho a la serie.

