¿Destinados a morir jóvenes? El estudio que las estrellas de rock deberían temer

No es el Club de los 27, es el estilo de vida desenfrenado.

El mundo del rock está repleto de artistas que vivieron demasiado rápido y murieron demasiado jóvenes. Está el Club de los 27, que reúne a quienes fallecieron a esa edad: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, entre muchos otros. Pero, ¿realmente hay un pico estadístico de muertes a esa edad? ¿O es una simple coincidencia relacionada con su estilo de vida? Un estudio analizó los datos para aclarar el misterio.

Una investigación publicada en el British Journal of Medicine comparó las tasas de supervivencia entre la gente común y 1,046 músicos, solistas y miembros de bandas, que tuvieron algún álbum en el primer lugar de las listas del Reino Unido entre 1956 y 2007. En ese tiempo fallecieron 71 músicos, que equivale al 7% de la muestra analizada. Y, aunque tres artistas sí murieron a la edad de 27 años, no hubo ningún pico en las muertes a dicha edad.

“No hubo ningún pico en el riesgo alrededor de los 27 años”, explican los autores. “Pero el riesgo de muerte para los músicos famosos en sus 20 y 30 era de dos a tres veces más alto que la población general de Reino Unido”.

Lo que sí encontró el estudio fue que varios músicos murieron entre los años 70 y 80, con edades que iban de los 20 a los 40 años. Pero, curiosamente, después de los años 80 no hubo fallecimientos. Los científicos explican que puede deberse a que los tratamientos para personas que sufrían de sobredosis de heroína mejoraron en esa década, además de que la escena estaba pasando por una transición del hard rock al pop.

“Un estilo de vida dentro del rock and roll suele relacionarse con beber y exceso y consumir drogas psicoactivas”, señalan. Estas conductas aumentan considerablemente el riesgo de muerte por accidente y sobredosis. Pero, ¿por qué esas muertes ocurrirían específicamente a los 27? Una explicación puede ser que los músicos pueden volverse famosos a inicios de sus veintes, y el riesgo alcanza el máximo punto de cuatro a cinco años después”.

También puede que exista un elemento místico en todo esto y sea que muchos músicos, consciente o inconscientemente, quieran pertenecer al Club de los 27 igual que muchas estrellas que pasaron a la historia del rock por siempre. Pero también hay otra posible explicación: el Club de los 27 existe por casualidad y es un ejemplo de sesgo de confirmación, en el que las personas se enfocan en los resultados que confirman sus hipótesis e ignoran los que las refutan.

“Es poco probable que el Club de los 27 sea un fenómeno real”, escriben los autores del estudio en sus conclusiones. “La fama podría aumentar el riesgo de muerte entre los músicos, pero el riesgo no se limita a la edad de 27 años”. Así, el verdadero peligro está en el estilo de vida que llevan los artistas. Y no, un 27 no significa nada.





