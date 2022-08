5 álbumes de vinilo más caros de la historia

Si eres coleccionista debes ahorrar una gran cantidad para poder comprar estos discos.

Entre los objetos que más se coleccionan en el mundo están los discos de vinilo y existen personas que tienen cientos de ellos, ya que más allá de rescatar este formato, ven en los álbumes un tesoro invaluable que puede aumentar su valor con los años.

Existen desde grandes clásicos de la música, hasta ediciones que fueron prohibidas en la época que salieron, los cuales terminaron siendo objetos de deseo para las personas que son amantes de la música y quieren tener entre sus cosas reliquias musicales.

Por esta razón te presentamos los discos de vinilo más caros de la historia, lista que fue publicada por Record Collector’s Rare Record Price Guide.

The Quarrymen – That’ll Be The Day/In Spite Of All The Danger

El primer álbum del famoso cuarteto de Liverpool antes de que se llamaran The Beatles, es el más deseado de todos, ya que es difícil de encontrar debido a lo antiguo que es. Incluye canciones como That’ll Be The Day y In Spite Of All The Danger.

Debido a que solo hay una copia, el precio es de 4 millones 892 mil 237 pesos.

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band

Parece que The Beatles es la banda más deseada y aunque la versión original de este álbum sí esta disponible, el objeto de deseo es la propia versión del disco que los altos ejecutivos de Capitol Records hicieron para ellos. Al final solamente se imprimieron 100 copias y fueron distribuidas entre los jefes, pero ahora se vende en 1 millón 711 mil 683 pesos.

Sex Pistols – God Save The Queen/No Feelings

En la década de los 70´s los Sex Pistols irrumpieron en la escena británica y se revelaron en contra de la monarquía con la canción God Save The Queen. Debido a que la banda fue expulsada de su sello discográfico, únicamente quedaron 50 copias de esa primera versión del álbum en 240 mil pesos.

The Beatles-The White Album

El icónico álbum del cuarteto de Liverpool que incluye While My Guitar Gently Weeps, Revolution, Helter Skelter, se vende en el mercado en nada más que 250 mil pesos.

The Rolling Stones – Street Fighting Man/No Expectations

No todos son The Beatles, ya que sus satánicas majestades lanzaron en 1968 este álbum en el que lanzaron una crítica a la policía en contra de las personas de color. Ahora este disco se vende en el mercado en 196 mil pesos.

