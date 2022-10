‘Du hast’: ¿La canción de Rammstein habla del matrimonio?

Seguro la has cantado y hasta bailando, pero, ¿realmente conoces el significado de la canción ‘Du hast’ de Rammstein?

Rammstein, la banda alemana de metal industrial liderada por Till Lindemann regresó a la Ciudad de México para ofrecer un concierto épico lleno de fuego y... letras que casi nadie entiende (excepto los fans fans de corazón) porque están en alemán.

Uno de los más grandes éxitos de Rammstein a nivel mundial es sin duda ‘Du hast’, una canción con un mensaje bastante sencillo, pero que al mismo tiempo tiene un ritmo poderoso que hace mover la cabeza a cualquiera. Y decimos que se trata de una letra sencilla porque básicamente cuenta con cuatro frases en la canción entera, de la cual salen las palabras ‘Du hast mich’, que se pueden interpretar como que significan: ‘me tienes’, pero no.

Además, tiene dos frases más largas que van en contra del matrimonio, y de las cuáles casi nadie sabe cuál es su traducción en español, pero no te preocupes, que te vamos a contar todo sobre ella.

¿Qué significa ‘Du hast’?

En español, la frase ‘Du Hast’ se traduce literalmente como ‘Tú tienes’ y ‘Du hast mich’ como ‘Tú me tienes’, pero en realidad es como un juego de palabras que el grupo alemán quiso añadir a la letra para darle más dinamismo a algo que está muy vacío, ya que la frase completa y correcta es la de: ‘Du hast mich gefragt’, que significa ‘Tú me preguntaste’.

En alemán ‘hast’ viene del verbo haben (tener) conjugado, pero la frase en la canción funciona como si fuera un auxiliar, ya que están preguntando algo del pasado. No nos vamos a meter mucho a la gramática alemana porque es una locura, pero lo que sí es claro y real es que el conjunto de todas las palabras tal cual significa: ‘Tú me preguntaste’).

Por otro lado, otro juego de sonido que hicieron los integrantes de Rammstein en esta canción es que la frase se escucha como si en realidad se estuviera diciendo el verbo Hassen conjugado, el cual significa ‘odiar’ en alemán, por lo que al cantarlo se podría pensar que es ‘Du hasst mich’, es decir ‘tú me odias’, pero no, como te mencionamos anteriormente, el sentido correcto de la frase completa es: ‘Tú me preguntaste’, pues después continúa diciendo ‘und ich hab nichts gesagt’ que es: ‘y yo no dije nada’.

En pocas palabras, esas frases en conjunto dicen: ‘Tú me preguntaste y yo no dije nada’.

¿De qué habla la canción ‘Du hast’ de Rammstein?

Ahora, ¿‘Du hast’ habla del matrimonio? La respuesta es sí y en realidad además de ir en contra de él, puede interpretarse como en la negación de unirse por la eternidad a una persona sentimentalmente o no, es decir, puede hablar también de un proyecto, pues en las otras dos frases poderosas de la canción mencionan: ‘¿Quieres serle fiel por todos los días hasta que la muerte los separe? ¡No!’, y en el momento en el que la banda alemana sacó este éxito se encontraba en una situación difícil que casi los llevó a la separación.

También cuenta con la frase: ‘Willst du bis zum Tod, der Scheidet, Sie lieben auch in schlechten Tagen?’ que en español se traduciría como: ‘¿La deseas hasta la muerte y también la quieres en los días malos?’

‘Du hast’ letra completa

Du, du hast, du hast mich...

Du hast mich

du hast mich gefragt

du hast mich gefragt

du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.

¿Willst du bis der Tod euch Scheidet treu ihr sein für alle Tage? ¡Nein!

¿Willst du bis zum Tod der Scheide Sie lieben auch in schlechten Tagen? ¡Nein!

