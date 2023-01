EDC 2023: lineup, cómo llegar y qué entra y qué no al festival

El EDC 2023 ya está por llegar y tres días de baile y fiesta no son suficiente.

EDC 2023 y todo lo que debes saber sobre uno de los festivales más esperados del año. Porque el 2023 pinta para ser uno de los mejores años para la música en vivo y desde finales de 2022 ya tenemos uno que otro concierto agendado, entre estos, el EDC 2023.

Electric Daisy Carnival es el festival más grande de música electrónica en México y esta edición tendrá más de 200 actos en vivo que estarán distribuidos entre los escenarios circuitGROUNDS, neonGARDEN, wasteLAND, DOS EQUIS Stage, stereoBLOOM, así como el asombroso y rediseñado escenario principal kineticFIELD, donde florecerá la energía que nos mantendrá vivos para bailar por tres días porque, sí, la edición 2023 hizo parte un fin de semana entero porque nunca es suficiente.

La novena edición de EDC está a la vuelta e la esquina y a punto de regresar a la Ciudad de México, por ello hay algunas cosas que debes saber para que tu festival sea inolvidable, tómalas en cuenta para que tu fin de semana sea más agradable de lo que esperas.

EDC 2023 cuándo es

La novena edición de EDC tendrá tres días de fiesta y baile, así que anótalo en la agenda porque este 2023 se viene con todo en conciertos y festivales.

El EDC 2023 se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de febrero, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

EDC 2023 lineup

EDC 2023 contará con las presentaciones de Tiësto, Martin Garrix, Diplo, Marshmello, Bizarrap, Galantis, Eric Prydz, Adam Beyer, Avision, Pretty Pink y mucho más.

EDC 2023 lineup por día

Si ya no aguantas tres días de festival o si todo el lineup no es de tu agrado, no te preocupes, también puedes ir por día, así que conoce el lineup por día del EDC de 2023 y mira cuál es el que más te convence.

Qué onda con los boletos para EDC 2023

Los boletos podrás encontrarlos en la página oficial de Ticketmaster y en todas las taquillas del inmueble. Recuerda que la venta puede ser individual (por día), abono general (pase para los tres días), abono Comfort y abono Citibanamex Plus. Asimismo, recuerda que puedes conseguir tus accesos dependiendo la fase en la que se encuentren actualmente.

Abono general: desde 3,561 pesos

Abono Comfort: desde 4,973 pesos

Abono Citibanamex: desde 6,165 pesos

Cómo llegar al EDC 2023

El Foro Sol está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, Iztacalco, Ciudad de México.

Si vas en Metro:

La estación de Metro que te dejará justo a unos pasos de la Puerta 6 del Foro Sol, es Ciudad Deportiva de la línea 9 (color café que va de Tacubaya a Pantitlán). De cualquier dirección que vengas, lo mejor es que llegues a esta ubicación para un fácil acceso.

Si vas en Metrobús:

Si prefieres llegar en Metrobús, debes saber que no hay una estación tan cerca como la del Metro, pero la mejor opción es que llegues a la línea 5 (color azul), a la estación Coyuya (o metro Coyuya).

Si vas en auto:

Las calles que rodean el Foro Sol son:

Viaducto Río Piedad

Eje 3 Sur (Añil)

Eje 4 Oriente (Río Churubusco)

Circuito

Ignacio Zaragoza

Recuerda irte con tiempo, porque es probable que en todas las calles que rodean el recinto te encuentres con tráfico y tu acceso se puede atrasar significativamente.

Qué sí y qué no ingresa al EDC 2023

Las reglas son muy similares a las de cualquier concierto/festival, así que no hay falla. Sin embargo, dales una repasada para que no te sorprendan en el acceso.

Objetos permitidos:

Bolsas o mochilas pequeñas (30cm x 30cm)

Cangureras

Encendedores y paquete de cigarros cerrado

Bloqueador solar en crema

Toallas sanitarias y tampones con empaque cerrado

Paquete de chicles cerrado

Medicamento de prescripción junto con la receta que lo indica

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Lentes de sol

Objetos prohibidos:

Mochilas y bolsas grandes

Cornetas y rayos láser

Sustancias ilegales

Guantes de LED

Medicamentos de venta libre

Alimentos y bebidas

Vasos de vidrio, latas y hieleras

Gotas para los ojos

Plumas, plumones o pintura

Perfumes

Peluches

Pelotas o frisbees

Guarda energía porque tres días de festival no se disfrutan así de simple, así que empieza el 2023 con mucho baile y fiesta, que te lo mereces.

