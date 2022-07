Eddie Vedder corre a una fan de concierto de Pearl Jam (Video)

“No golpeamos a la gente aquí”.

Hay momentos en la historia del rock en vivo que pasan a la posteridad, como aquellos en los que los miembros de la banda interactúan con los asistentes a sus conciertos. Algunas veces es para cantar al unísono, pero otras es para detener tragedias potenciales. Eso pasó en un concierto de Pearl Jam en Zurich, Suiza, cuando Eddie Vedder detuvo la música para deshacerse de una fan que hacía desmanes en el público.

Como muestra un video captado por un asistente del público, Eddie Vedder reprendió a una mujer que habría golpeado a un hombre frente a ella, solo porque este grababa el concierto con su teléfono (sí, a nadie le gusta ver a su banda favorita a través del dispositivo de una persona extraña que probablemente no volverá a ver el video en su vida, pero no es razón para usar la violencia).

Vedder se detiene a la mitad de “Animal”, la canción de 1993, y pide que enciendan las luces. “Hey hey hey hey hey”, le dice. “Lo vi todo, ya sé, te estaba molestando. Te molestaba que él estaba filmando todo el tiempo. ¿Ha sido durante todo el show o solo ahora? ¿Solo ahora? ¿Fue todo el tiempo? Sí, todos están filmando.

Y continúa: “La cosa es que yo sé que te molestó, pero tampoco puedes golpearlo detrás de la cabeza, aunque seas mujer. Aprecio el hecho de que seas fuerte. Deja de golpearlo, fuera de aquí. La violencia no está permitida. Lo siento, señorita, no se permite la violencia. Pudiste haberme hecho alguna señal, yo estaba viendo directamente hacia ti. Lo siento, solo no está cool, no golpeamos a la gente aquí, lo siento”.

Mira el video a continuación:

La gira de Pearl Jam continúa por Europa el 17 de julio en París, el 20 de julio en Vienna, el 22 de julio en Praga y el 24 y el 25 en Ámsterdam. Más tarde, en septiembre, la banda vuelve a Estados Unidos y Canadá... pero de México aún no hay nada.

