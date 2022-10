El día que Debbie Harry de Blondie casi fue secuestrada por Ted Bundy

La cantante cuenta que debió saltar de un auto en movimiento para salvarse. Ella asegura que fue el infame asesino serial, pero hay quienes no están seguros de eso. De cualquier manera, fue uno de los episodios más aterradores de su vida.

Entre 1973 y 1978, Ted Bundy asesinó, oficialmente, a 36 mujeres (aunque se cree que pudieron haber sido más de 100). Era un hombre que ha sido descrito como “carismático” y uno de los asesinos seriales más famosos de todos los tiempos, que usaba su personalidad para atraer a sus víctimas, secuestrarlas y matarlas.

Hay una especie de leyenda urbana que cuenta que Debbie Harry, la cantante de Blondie, estuvo a punto de ser secuestrada por él en las calles de Nueva York. Pero, ¿fue real? Ella misma relató el aterrador episodio en una entrevista de 1989: “Estaba intentando tomar un taxi el el Lower East Side y era algo tarde”, dijo ella. “Esto fue a principios de los 70. Ni siquiera estaba en una banda aún. Estaba tratando de ir al otro lado de la ciudad a un club after-hours”.

Debbie llevaba un rato intentando tomar un taxi, sin éxito. Entonces un auto se detuvo y le ofreció llevarla, pero ella lo rechazó: “Un pequeño coche blanco se orilla, y el tipo me ofrece llevarme. Yo seguí tratando de parar un taxi, pero él era muy persistente y me preguntó a dónde iba. Eran solo un par de calles, así que me dijo ‘bueno, te doy un aventón”.

“Me subí al auto, era verano y las ventanas estaban todas hasta arriba, excepto por una con un espacio de pulgada y media. Estaba sentada ahí y él realmente no me decía nada. Automáticamente me estiré para bajar el cristal y me di cuenta de que no había manija en la puerta, ni palanca para bajar la ventanilla, ni nada. El interior del auto estaba totalmente vacío.

Me puse muy nerviosa. Estiré mi brazo por el pequeño espacio, me estiré y abrí el auto desde afuera. En cuanto vio eso intentó dar la vuelta en la esquina muy rápido, y rodé fuera del auto y caí a mitad de la calle”.

Debbie Harry contó que, alrededor de 15 años después, llegó a la conclusión de que el hombre que había intentado secuestrarla en su auto era Ted Bundy. “Fue justo después de su ejecución que leí sobre él”, dijo. “No había pensado en ese incidente durante años. Toda la descripción sobre cómo operaba, cómo se veía, la clase de auto que manejaba y el periodo en el que estuvo haciendo eso, en esa área del país, concordaba exactamente. Me dije: ‘Dios mío, era él’”.

No hay duda de que el episodio de que vivió Harry a principios de los 70 fue real... y ella se dice segura de que fue Ted Bundy. Sin embargo, hasta ahora no existen suficientes pruebas para determinar que el hombre que intentó secuestrarla fuera ese asesino serial. Hay quienes dicen que no, pues él no manejaba un auto con esas características y, en esa época, solía transportarse en un Volkswagen aparentemente normal.

“Me han desmentido, de hecho, por esa gente que desmiente o lo que sea”, refuta ella. “Dicen que él no estaba en Nueva York en esa época, pero creo que se equivocan, porque había escapado y estaba viajando por la East Coast. Creo que nadie ha investigado eso. No supe quién era hasta después. Fue muy aterrador”.

