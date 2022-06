El día que Ian Curtis y su esposa Deborah gastaron todos sus ahorros para producir el primer álbum de Joy Division

El vocalista tenía una gran pasión por la música e invirtió sus ahorros para comenzar su carrera.

En la década de los setentas, cuatro jóvenes que vivían en las sombría ciudad de Manchester, Reino Unido, quedaron fascinados por el sonido punk de los Sex Pistols. Debido a una química inexplicable que se dio cuando se reunieron, fue que decidieron formar una banda que inició con el nombre de Warsaw y posteriomente cambió a Joy Division.

De acuerdo con varios críticos musicales como Tony Wilson, fundador del sello Factory Records, Anton Corbijn (frecuente colaborador de Depeche Mode) así como el legendario diseñador Peter Saville, el nombre de esta agrupación que sacudió al mundo con su sonido oscuro e industrial, se escuchó legendario desde el primer momento en el que lo pronunciaron, cuando aún estaban lejos de convertirse en una de las bandas más icónicas de todos los tiempos.

Su primer EP fue An Ideal For Living, que se lanzó el 14 de diciembre de 1977, para el cual Ian Curtis invirtió todos los ahorros que tenía con su esposa Debbie, para poder producir el álbum, esto a pesar de que no tenían ningún pronóstico de éxito.

Según Peter Hook, bajista de la banda, Curtis era muy entregado y su esposa lo apoyaba en la carrera musical que estaba construyendo, por lo que en ese momento no les sorprendió que pusieran una cantidad de dinero importante para lograr el sueño, a pesar de que este proyecto fue un fracaso.

“Ahora que lo pienso, si hubiera sido mi esposa, ni en sueños me hubiera dejado hacer lo que Debbie a Ian. Se salió con la suya y fue increíble”, recordó Hook en el documental Joy Division dirigido por Grant Gee.

Debbie también relató que Ian consiguió 400 libras de un préstamo con su banquero, que supuestamente usarían para comprar un comedor, pero en realidad lo invirtieron en el primer álbum.

Este antecedente es importante para lo que sucedió después, ya que gracias a que comenzaron a promocionar sus composiciones, fue que llamaron la atención y lanzaron el aclamado Unknown Pleasures, que fue publicado el 15 de junio de 1979 y con 10 canciones producidas en solo 15 días, la banda dudosa del sonido que acababa de crear, se aventuró a lanzar este disco que se convirtió en un hito del post punk y quedó para la posteridad debido a que resonó en todo el mundo y dio a conocer la melancolía con la que se vivía en la decadente ciudad de Manchester.

Hook quien también es miembro fundador de New Order, relató cómo fue que produjeron uno de los álbumes más importantes de la historia del rock.

“No sabíamos en ese momento lo que estábamos haciendo, todo se sentía fácil, había una química tan natural entre nosotros, que componer se volvió muy sencillo”, explicó Hook en dicho documental.

La primera canción que presentaron en vivo fue Shadowplay en uno de los programas de Tony Wilson, y los testigos de ese hecho coinciden en que los movimientos de Ian era enigmáticos, esto debido a que la música lo transformaba y un “espíritu”, tal como lo dice la canción Disorder, se apoderaba del vocalista.

El álbum los convirtió en una de las agrupaciones más interesantes de la época, pero lamentablemente la depresión que padecía Curtis a causa de la epilepsia que le diagnosticaron, derivó en 1980 en su suicidio y en el final de Joy Division.









