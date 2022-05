El día que Las Ligas Menores hicieron todo bien en CDMX entre melodías felices y letras tristes

La banda de indie rock argentina hicieron suspirar a la CDMX mientras llovía en una tarde de primavera.

Las Ligas Menores es esa banda que te hace preguntarles: ¿quién les hizo tanto daño? Y es que su música entre la melancolía, un ritmo feliz y letras tristes es toda una fusión de sentimientos encontrados.

Hace no mucho, se presentaron en una tarde lluviosa de primavera en House of Vans en la Ciudad de México para dejarnos en claro que el indie rock argentino está en su máxima potencia y eso, es la calma de la que todos hablan.

La banda liderada por Anabella Cartolano se quedó con el corazón del público mexicano con un setlist que incluyó 15 de sus éxitos que desgarran el corazón aunque nadie nos lo haya roto, entre historias imaginarias y todo lo que pudo ser.

Las Ligas Menores comenzaron con ‘Contando Lunas’ de su álbum ‘Fuego Artificial’ del 2018, para seguir con ‘El baile de Elvis’, así como ‘Hoy me espera’ de su disco homónimo y ‘Accidente’.

Cuando la emoción y suspiros estaban en su máximo nivel, fue momento de escuchar en vivo ‘La Nieve’: “Blanca como tu cara y fría como tu trampa”.

Para luego dar lugar a uno de sus más grandes éxitos ‘En Invierno’ de esos temas que te desgarran el corazón con un “Todo tan quieto y dicen que es el caos; Todo el tanso y es porque te amo; Todo tan feo y es porque te extraño... y es mi cumpleaños”.

A la mitad de su setlist, se escuchó ‘La Vereda’, ‘Peces en el mar’, más tarde ‘Tibet’ y fue turno de otra de sus canciones más añoradas por el público ‘A 1200 km’ con un “Prefiero el silencio de la montaña a escucharte hablar, una y otra vez de cómo nunca perdés”.

Luego, llegó el momento de ‘Crecer’ y en el clímax comenzó a sonar ‘Hice todo mal’ para preguntarle al amor no correspondido: “¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que impide que sueñes conmigo una vez?Que sueñes conmigo una vez...”.

Ya casi para cerrar la noche, Las Ligas Menores interpretaron ‘Renault Fuego’ para dar lugar a los últimos dos temas ‘Ni una canción’ y ‘De la mano’ porque: “Nunca sé bien si ir o quedarme, guardar todo y llevar eso que sé que me voy a olvidar”.

Así fue la segunda noche mágica de Las Ligas Menores en House of Vans luego de su paso por el Foro Indie Rocks! Una velada que quedará en la memoria de sus fans mexicanos que no pararon de corear cada una de sus nostálgicas canciones para dar paso a Little Jesus.

Foto de portada: Luis Abraham Balderrama.

