El día que sonó “Running Up That Hill” de Kate Bush en Londres 2012

La canción de 1985 revivió en los Juegos Olímpicos de Londres, antes de volver a las listas de popularidad en 2022 por Stranger Things.

Hace 10 años, en Inglaterra, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Londres. El mundo era un lugar muy distinto en ese entonces: antes de la pandemia de 2020 aún era posible abarrotar un estadio gigantesco para un evento masivo, en una ceremonia televisada que se transmitiría en todo el mundo. Quienes tuvieron la fortuna de asistir a la clausura de los juegos de Londres 2012 presenciaron actos de Liam Gallagher, The Who, Pet Shop Boys, Spice Girls y, por supuesto, Kate Bush con un remix de su éxito de los años 80 “Running Up That Hill”.

Para la ceremonia de cierre, el 12 de agosto de 2012, la cantante preparó una versión especial de la canción. Kate Bush no suele presentarse en vivo y su último concierto, hasta entonces, había sido el 14 de mayo de 1979 en el Hammersmith Odeon (más tarde volvería a ese mismo escenario, en 2014, tras una pausa de 35 años sin presentaciones en vivo). Sin embargo, sí sonó en los Juegos Olímpicos de Londres con una canción de 1985 que revivía tras 27 años de su lanzamiento.

“Running Up That Hill” inició con un grupo de tambores para dar paso a cientos de bailarines vestidos de blanco, que construían poco a poco una pirámide con gigantescos bloques. Todo esto mientras se mostraban imágenes en blanco y negro de los mejores momentos de los atletas. En su sitio oficial, Kate Bush publicó un mensaje tras la ceremonia: “Espero que todos ustedes hayan disfrutado el remix de Running Up That Hill esta noche en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. De verdad armaron un show brillante”. Puedes ver el mágico momento, como se vio en televisión, aquí.

2012 no ha sido el único año en que “Running Up That Hill” ha tenido un revival. La canción volvió a las listas de popularidad en 2022 tras ser parte del soundtrack de Stranger Things 4: alcanzó el primer lugar en la lista de iTunes y en el Top 200 de Spotify.

