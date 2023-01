Él fue Jeff Beck, uno de los mejores guitarristas de la historia

Jeff Beck falleció a los 78 años por una meningitis bacteriana. Su legado vivirá por siempre en la música y en sus múltiples colaboraciones.

El 11 de enero de 2023 falleció Jeff Beck, uno de los tres guitarristas que pertenecieron a la legendaria banda de los Yardbirds (junto con Eric Clapton y Jimmy Page) y quien después hizo una carrera como solista que lo colocó como uno de los músicos más influyentes del siglo XX (y no solo lo decimos nosotros, sino también la revista Rolling Stone que lo hizo oficial varias veces).

Jeff Beck colaboró prácticamente con todos los artistas relevantes del rock en los últimos años. Compuso música junto a Mick Jagger, Roger Waters, Donovan, Brian May, Roger Taylor, Ozzy Osbourne, Kate Bush, ZZ Top, Cyndi Lauper, Tina Turner, entre muchos otros.

Después de los Yardbirds, Jeff Beck fundó The Jeff Beck Group y Beck, Bogert & Appice (junto a Tim Bogert y Carmine Appice). Desde los años 70 se inclinó por un estilo más instrumental y, más recientemente, hizo una gira por Inglaterra en la que participó Johnny Depp (en medio del mediático juicio contra Amber Heard).

La familia de Beck compartió que el músico murió debido a una meningitis bacteriana que contrajo repentinamente, en enero de 2023.

¿Quién fue Jeff Beck?

Geoffrey Arnold Beck nació en Wallington, Inglaterra el 24 de junio de 1944. Desde muy pequeño, como otros grandes artistas, Jeff Beck se interesó por la música y se obsesionó con la guitarra como instrumento musical, incluso antes de saber la diferencia entre una guitarra acústica y una eléctrica.

Jeff Beck inició su educación en el coro de una iglesia y después intentó, él mismo, construir su propia guitarra eléctrica con cajetillas de cigarros y demás pedacería. Durante un tiempo se dedicó a pintar casas, pero su vida cambió definitivamente cuando conoció a Jimmy Page.

Estudió en la Wimbledon College of Art y en 1965 se unió a los Yardbirds, donde se estableció como uno de los más innovadores y virtuosos guitarristas de su generación. Tocó muchos de los grandes éxitos de la banda, incluidos “For Your Love” y “Heart Full of Soul”.

A finales de esa década, Beck formó su propia banda y lanzó varios discos aclamados por la crítica como ‘Truth’ y ‘Beck-Ola’. También colaboró con muchos otros músicos, incluidos Rod Stewart y Stevie Wonder, y fue un invitado frecuente en ‘Top of the Pops’ de la BBC.

En los años 70, Beck comenzó a explorar distintos estilos musicales como el jazz-rock. Lanzó ‘Blow by Blow’ y ‘Wired’, que fueron grandes éxitos comerciales y ante la crítica. Se embarcó en múltiples giras mundiales y ganó un sinnúmero de premios por su trabajo artístico.

En 2016 lanzó ‘Loud Hailer’, su onceavo disco de estudio, y en 2022 grabó un disco colaborativo con Johnny Depp llamado ‘18′, conformado por covers de los Beach Boys, Killing Joke, Marvin Gaye, The Miracles, The Velvet Underground, The Everly Brothers y Janis Ian.

