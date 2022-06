El origen del chaleco de Eddie Munson en Stranger Things 4: era de Ronnie James Dio

El equipo de Stranger Things se toma muy en serio la moda de los 80.

Uno de nuestros personajes favoritos en Stranger Things 4, y en toda la serie, es Eddie Munson: el metalero que conocimos en el Volumen 1 de la cuarta temporada, presidente del Hellfire Club y aficionado de Dungeons & Dragons. Eddie es interpretado por Joseph Quinn, a quien vimos previamente en Game of Thrones y quien, según contó él mismo, escuchó muchísimo heavy metal en la vida real para entrar en personaje.

Parte del atuendo de Eddie Munson consiste en un chaleco de mezclilla con un pin de W.A.S.P. y uno de Motörhead, además de un gigantesco parche de Dio en la espalda con la portada de ‘The Last in Line’ de 1984. Ese chaleco, además de tener un significado especial hacia el final de la temporada (uno que no te vamos a spoilear si no has visto el Volumen 1 completo), tiene un origen muy especial: era propiedad del mismísimo Ronnie James Dio.

La prenda es un chaleco vintage de Levi’s de los años 80 que salió de los bienes del fallecido cantante de Black Sabbath y fundador de Dio. Amy Parris, encargada de todo el vestuario ochentero que vemos en la serie, dijo esto sobre el proceso de conseguir el preciado chaleco de Eddie Munson:

“Amo a Eddie. Creo que se siente muy real. Y usa un solo atuendo, porque está en ese outfit todo el tiempo, así que me enfoqué en asegurarme de que todo en ese atuendo fuera auténtico. Es fan del metal de magos, es fan de Dio. Es fan de Metallica. De hecho, Dio fue una banda muy popular en los 80 y contactamos a los encargados de los bienes [de Ronnie James Dio para obtener una camiseta de la banda]. Su esposa es la encargada y ofreció enviarnos camisetas vintage, lo cual fue un sueño”.

De hecho, el proceso inició en 2020. En una entrevista, la esposa de Ronnie James, Wendy Dio, dijo que la había contactado el equipo de Stranger Things para saber si podían usar ropa vintage de Dio en uno de los personajes. Es poco probable que el mismo Ronnie James Dio haya usado dicho chaleco (él medía cerca de 1.60 metros, mientras que el actor Joseph Quinn mide 1.80), pero sigue siendo una pieza de colección invaluable.





