De estrellas invitadas ¡a headliners en el festival! Y por ello aquí compartimos el playlist soñado de Blackpink que esperamos escuchar en Coachella.

A cuatro años de su presentación triunfal en Coachella como un grupo invitado al festival, la popular banda de kpop Blackpink está lista para regresar al festejo musical y a darlo todo de nuevo, aunque esta vez ¡como headliner del evento! Algo que nos emociona mucho a todos sus fans, y por eso aquí compartimos el playlist soñado de Blackpink que esperamos escuchar en Coachella para irnos poniendo a tono antes de que arranque su presentación.

El playlist soñado de Blackpink que esperamos escuchar en Coachella

Pink Venom

La canción insignia de su disco más reciente, “Born Pink”, que comenzó a escucharse desde agosto del año pasado y nos enamoró a todos con ese estilo que sólo las Blackpink podían meterle. Para rolitas que empoderan ante un crush, ninguna como esta.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ready For Love

También forma parte de su nuevo disco, por lo que es muy seguro que la escuchemos en su próximo show en Coachella. ¡Y lo agradeceríamos! Porque desde que escuchamos un fragmento de ella en el documental “Blackpink. Light Up the Sky”, de Netflix, en 2020, no pudimos sacárnosla de la cabeza.

Shut Down

Otra rola que pertenece a su nuevo disco y cuyo videoclip está increíble porque muestra pequeños easter eggs de sus videos anteriores, como una parte en la que Lisa sale cantando en una especie de muelle que se usó en el video de “Playing with Fire”, o cuando Jisoo aparece cantando con un cartel de sí misma del video de “Ddu Ddu”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Yeah, Yeah, Yeah

Una rola que nos robó el corazón en su último disco ya que su sonido nos recuerda a una pista con toques de la época disco y los 80. Es de las rolas más románticas que tienen, ya que nos recuerda lo bonito que se siente cuando estamos enamorad@s.

Lovesick Girls

Y hablando de amor, no hay canción más fuerte del tema en el repertorio de estas chicas que esta, aunque al contrario de la anterior, la rola, que se estrenó como la principal del disco “The Album”, nos habla de lo mucho que puede doler estar enamorad@s, que nos hace sentir como si tuviéramos alguna enfermedad. ¡Auch!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Kill This Love

Forma parte de su EP del mismo nombre y es una canción que, como su nombre indica, insta a que le pongamos frente a esos amores enfermizos para darles su estate quieto. Es genial verlas interpretar esta rola en vivo porque hasta ponen un ambiente muy militar pero con estilo.

Ddu-du Ddu-du

Fue justamente la canción con la que abrieron su presentación pasada en Coachella, por lo que es muy probable que esté en el set list de su próximo show. Es la canción insignia de su EP “Square Up”, estrenada en 2018, y una de las más bailadas por todos los fans. Un ritmo increíble y una letra bien empoderadora.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Forever Young

También pertenece a “Square Up”, y es de las favoritas de muchos porque esta canción bien podría ser el emblema de toda la generación Millennial, que solo quiere que el tiempo se detenga un momento para sacarle el máximo jugo a la juventud y a esos amores que nos hacen sentir como adolescentes, sin importar la edad que tengamos.

How You Like That

¡Bada bim, bada bum, bum, bum! Obviamente la primera rola de su primer disco, “The Album”, no puede faltar en el set list, además de que es de los más coreados y pedidos por los fans cuando las chicas se presentan. El videoclip nos pone a todos eufóricos cuando le damos play.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ice Cream

¡Su primera colaboración oficial con otro artista para un disco propio! Y no pudieron pedir a una mejor colaboradora que Selena Gomez, en esta rola que es movida, sexy y bastante buena para esos tiempos calurosos primaverales, ¡justo como el helado!

Pretty Savage

No hubo mejor forma para la banda de callarle la boca a sus haters que esta canción, que también es parte de “The Album”, y en la cual le gritan al mundo que ellas se aceptan tal y como son, y que si al resto le disgusta, ¡pues que soporten! Como debe ser.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Stay

¡Preparen los lagrimales, porque esta es la rola más llegadora de todo su repertorio! Se estrenó en 2016 como parte de su EP “Square Two”, y desde entonces ha puesto a llorar a medio mundo con esa mezcla de son balada y letra en la que un ser enamorado le pide a otro que, pase lo que pase, no se aleje de su vida…

Whistle

Esta rola ya es un clásico en el repertorio de las Blackpink porque, justamente, ¡fue el primero con el que debutó como banda! Y es un imperdible en TODOS los shows del grupo. ¡Y cómo no! Si ese silvidito que entonan a cada rato nos derrite completitos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Boombayah

Otro clásico del grupo que es imposible no pedir porque su coreografía nos la sabemos todos los verdaderos fans de la banda. Nada como unirse con un grupo de amigos para hacer un círculo, gritar “¡OPPA!”, y bailar de aquí para allá.

As If It’s Your Last

Muchos conocieron al grupo gracias al éxito internacional que esta canción tuvo allá en el 2017, cuando se ocupó en varios programas de concurso de baile por su bonita coreografía. Además, la letra es maravillosa: la petición de un amor tan intenso que se sienta como si fuera la última vez que podrá disfrutarse.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Playing With Fire

¡Esta canción es puro fuego, como lo dice su nombre! No hay rola que te haga sentir más sexy y provocativ@ en el repertorio de las Blackpink que ésta, y su videoclip es sumamente una joya, ya que las artistas parecen indestructibles al “jugar con fuego”.

Sour Candy

Aunque esta canción no les pertenece sino a Lady Gaga, quien la estrenó como parte de su disco “Chromatica”, en 2020, las Blackpink ya la han interpretado en vivo en solitario. Además, sería genial que en esta presentación pudieran tener a la gran Gaga de invitada solamente para entonarla juntas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Kiss and Make Up

Mismo caso que el anterior aunque esta rola le pertenece a Dua Lipa, quien de hecho, en uno de los shows que las Blackpink dieron 2019 como parte de su tour mundial, sí apareció en el escenario para interpretarla con ellas y fue, simplemente, ¡épico! ¿Repetirán la colaboración en vivo esta vez?

Solo

Es la primera canción que una de las miembros de la banda, Jennie, realizó en solitario, y fue todo un éxito desde que se estrenó en 2018. Además, su coreografía es simplemente una de las mejores que hay en todo el repertorio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Gone

Rosé le siguió los pasos a Jennie en 2021 y estrenó un par de canciones en solitario que también pegaron muy bien, sobre todo ésta, que está cantada totalmente en inglés. Recordemos que aunque la artista es de ascendencia asiática, su lugar de origen es Nueva Zelanda, por lo que el inglés es uno de los idiomas que más domina.

Lalisa

La amada Lisa no podía quedarse atrás en mostrar su talento como artista en solitaria, y es por eso que también estrenó hace dos años dos canciones de su autoría que fueron un agasajo para todos los fans, aunque ella fue aún más lejos con ésta, que es una especie de oda ¡a sí misma!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Money

Y como no podemos tener suficiente de Lisa, claro que quisiéramos que cantara su segunda canción en vivo, nos rapeara de la forma en que sólo ella sabe hacerlo, e hiciera su coreografía completa. ¡Nos volveríamos locos!

Sin duda alguna, este playlist soñado de Blackpink que esperamos escuchar en Coachella se queda corto con todas las canciones que quisiéramos verlas entonar en vivo, aunque algo sí es seguro: estas chicas la van a romper con su show en el festival el próximo abril.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte