El rapero 6ix9ine regala un millón de pesos a familia en pobreza extrema

“Paisita, esto es para ti y tu familia”.

6ix9ine estuvo de vacaciones en Cancún, Quintana Roo, una ciudad conocida por ser uno de los principales destinos turísticos de México. Sin embargo, el rapero no solamente fue a disfrutar de la playa y de la buena vida, sino que también hizo un regalo que, literalmente, cambió la vida de una familia en pobreza extrema. Todo quedó registrado durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Estoy camino al aeropuerto, me voy de México”, dice en el video. “Me detuve aquí, donde vi esto. Así es como viven las personas en México, en estas condiciones. Vamos a darle a esta familia un millón de dólares”. En realidad se trata de un millón de pesos (que, aun así, para nada son poca cosa y equivalen a casi 50 mil dólares).

6ix9ine, cuyo nombre es Daniel Hernández y es también conocido como Tekashi, hijo de madre mexicana y padre puertorriqueño, dice que su acción es parte de su propósito de donar 50 mil dólares a alguien al azar cada semana.

“Iba a gastarme 20 mil dólares anoche en el club. No pude hacerlo, pero lo gasté en algo mejor”, dijo en otro post. “Si me conocen, he estado haciendo esto y nunca me detendré. Me levanté sintiéndome increíble. Las pequeñas cosas de la vida valen más que nunca ahora. Cada semana intentaré dar al menos 50 mil dólares a alguien random que lo necesite”.

Comenzó con una familia del sur de México que, como señala él, no tenía acceso a agua ni electricidad. Aunque las acciones altruistas como la del rapero no cambian una realidad estructural de pobreza generalizada en muchas ciudades de México, sí se trató de un acto que sin duda cambiará la vida de esa familia para bien.

“Mi nombre es Daniel, queremos darle un millón de pesos”, le dice al hombre que recibe el dinero. “Paisita, esto es para ti y tu familia”. La familia lo abraza entre lágrimas

