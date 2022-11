El talento oculto de Scarlett Johansson que prueba que es una diosa

La actriz no sólo tiene una gran pasión por la actuación, sino también con algo relacionado a la música y lo hace muy bien.

Descubrir talentos ocultos de nuestras celebridades favoritas es muy emocionante y por eso a veces nos sorprende mucho que hagan cosas diferentes de las que conocemos, sin embargo, la realidad es que varios actores o actrices de Hollywood que están triunfando en la pantalla grande también tienen una que otra pasión que desarrollan a la perfección en un universo paralelo al mundo de las películas o las series.

Un claro ejemplo de ello es Johnny Depp, quien antes de convertirse en estrella de cine quería dedicarse a la música, ya que toca la guitarra y canta. De hecho, para no dejar su sueño se integró desde hace años a la banda llamada “Hollywood Vampires” con la que actualmente ofrece conciertos.

Otros ejemplos son Marilyn Manson, quien decidió convertirse en pintor y la actriz Scarlett Johansson, quien aunque no lo creas, también es cantante y tenemos las pruebas de que lo hace muy bien.

Scarlett Johansson es cantante y no lo sabías

La carrera como cantante de Scarlett Johansson inició en el 2005 cuando fue considerada para el papel de Maria en el musical The Sound of Music de Andrew Lloyd Webber pese a que no lo ganó. Como desde niña la actriz mostró un talento innato para el canto, no quitó el dedo del renglón y en el 2016 grabó la canción “Summertime” de George Gershwin, la cual fue incluida en una colección de canciones grabadas por actores de Hollywood.

En el 2017, cantó junto a The Jesus and Mary Chain la canción Just Like Honey durante un especial del festival Coachella en California y fue entonces que decidió iniciar su carrera en la música de manera formal, ya que el 20 de mayo de 2008 publicó su primer disco, Anywhere I Lay My Head, el cual es un álbum que cuenta con 10 versiones de canciones de Tom Waits y una canción original. El disco tiene las colaboraciones de David Bowie como segunda voz y Nick Zinner, integrante de los Yeah Yeah Yeahs.

Uno de los momentos quizá más importantes en su carrera musical fue en el 2009, cuando junto al cantante y compositor Pete Yorn grabó un álbum titulado Break Up, el cual alcanzó la posición 41 del Billboard.

Una de sus últimas participaciones musicales en la que se le vio fue en el 2018 cuando lanzó la canción Bad dreams otra vez ccon Pete Yorn.

Scarlett Johansson cantando

Te dejamos con un video que recopila muchos de los épicos momentos de la actriz de “Historia de un matrimonio” cantando.

