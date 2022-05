El verdadero significado de “Losing my Religion”, la canción más famosa de R.E.M.

No, no es una canción sobre el ateísmo: es sobre la gente extremadamente tímida.

A principios de los años 90, R.E.M. lanzó uno de los discos más importantes de su historia: ‘Out of Time’. Ese álbum marcó una era post-glam y fue un parteaguas del rock alternativo, con temas que siguen siendo parte del soundtrack de películas y series por su vigencia y sonido. ‘Out of Time’ incluye una de las canciones que ocupan un puesto obligatorio en cada Top 100 del rock: “Losing My Religion”, que en México y otros lugares de Latinoamérica ha sido traducida, erróneamente, como “Perdiendo mi religión”.

Pero, ¿en verdad es “Losing My Religion” un himno de ateísmo y renuncia a las creencias religiosas? En realidad, no. En realidad es sobre una historia de amor (un poco friki, eso sí).

En un podcast del famoso productor Rick Rubin llamado ‘Broken Record’, Stipe habló sobre el verdadero significado de ese tema noventero. Él dice que un simple cambio en la letra de “Losing My Religion” fue lo que llevó a la gente a pensar que la canción se trataba sobre él.

“Recuerdo que cambié parte de la letra”, dijo. “En lugar de ‘that’s me in a corner, that’s me in the spotlight’ (previamente era) ‘that’s me in the corner, that’s me in the kitchen’”. O sea que en lugar de decir “ese soy yo en una esquina, ese soy yo en el foco’ la canción decía ‘ese soy yo en la esquina, ese soy yo en la cocina’”.

Michael Stipe dice que él se refería al sentimiento de ser esa persona tímida que se queda todo el tiempo oculta en la parte más oscura de la fiesta, y que no tiene el valor para acercarse a la persona que le gusta y confesarle su amor. “Cuando no te atreves a ir con esa persona de la que estás locamente enamorado y decirle ‘tengo un crush contigo, ¿qué sientes tú por mí?’. Así que hay toda una relación ocurriendo solo en la mente de esta persona. Y no sabe si ya dijo demasiado o no ha dicho suficiente. Así que, en la esquina de la pista de baile, viendo a todo el mundo bailar y viendo al amor de su vida bailando, con todos los demás, porque es la persona más emocionante. O él está en la cocina, detrás del refrigerador”.

Después, sin embargo, Stipe cambió la letra: la palabra “kitchen” por “spotlight”. “Entonces, instantáneamente, por supuesto, la canción se volvió sobre mí, algo que no creo que haya sido nunca. Digo, soy muy consciente de mí mismo. Pero el video con Tarsem (Singh) es lo que lo llevó al límite. Y probablemente fue el video más queer de la historia. Eso fue algo bello”.

Así, lo que nos está diciendo Michael Stipe es que la canción más famosa de R.E.M. habla sobre la gente tímida e introvertida, algo así como el meme del chico que, desde una esquina de la fiesta, piensa que la gente que baila a su alrededor “no sabe” que conoce de memoria la discografía completa de la banda de Georgia, o que puede recitar de memoria hasta 216 dígitos de pi.

Y, si “Losing my Religion” habla de timidez... ¿de dónde salió la famosa frase que le da el nombre a la canción? A diferencia de lo que muchas personas, sobre todo en América Latina, hemos creído todo este tiempo, el tema no es sobre “perder la religión” en el sentido de renunciar a todos los dioses. La frase “Losing my religion” viene del sur de Estados Unidos y se refiere a “perder el control” o “salir de tus casillas”. Algo que, sí, puede relacionarse con una persona obsesionada con su interés amoroso.

