el3ment: Una app que busca conectar músicos en todo el planeta.

Hace unos días, se hizo oficial la llegada a nuestro país de el3ment, la red global que tiene como objetivo generar colaboraciones y creaciones entre músicos de todo el mundo a través de su aplicación, sin importar el idioma. Por ello, tuvimos la oportunidad de charlar con Leslie Smith, una de las fundadoras de la plataforma con sede en los Estados Unidos.

El concepto desarrollado por Smith y Jess Rosenbluth, invariablemente remite a casi cualquier fenómeno musical ocurrido en internet a partir del año 2000. Y es que, con revoluciones como las de Napster y My Space -que de algún modo cimbraron a las grandes corporaciones y les sacudieron por completo, al grado de hacerles replantearse los modelos de negocio- algo similar podría suceder en un futuro no muy lejano con la app, dado el valor en su propuesta.

Si bien la decisión de las cabezas de el3ment (aplicación gratuita, ya disponible en nuestro país), se centrará de momento 100% en su labor de conectar músicos en todo el mundo, tampoco descartan la posibilidad de convertirse en una herramienta para sellos discográficos, plataformas de streaming, managers y caza talentos. Aquí el testigo de la charla sostenida con Leslie Smith.

-Puede sonar prematuro, pero ¿crees qué el3ment, podría generar el impacto suficiente, como para pensar en el desarrollo de una industria musical alternativa?

Leslie Smith: ¡Esa es la meta! De momento, estamos enfocados en descubrir, conectar y generar colaboraciones, basándolo en experiencias propias que tuvimos trabajando con distintos artistas, especialmente con músicos independientes. Sabemos lo difícil que es ser descubierto y romperla en tu propio territorio, es muy difícil localizar gente nueva para trabajar.

La industria musical a nivel mundial se ha reservado muchas cosas para sí misma y está muy segmentada, por eso tratamos de crear puentes, para que sea más fácil afrontarla al momento de que los músicos se conecten y colaboren y ver que puede pasar a partir de ello.

- ¿Cuál fue la experiencia qué motivo principalmente la creación de la app?

LS: Hubo un par de experiencias que nos motivaron para llegar a este momento. Incluso antes de adentrarnos en el mundo de la tecnología, mis socios y yo trabajábamos con músicos independientes e increíblemente talentosos de Los Ángeles, que no estaban recibiendo el reconocimiento apropiado por parte de los medios, las plataformas de distribución e incluso por sus propias comunidades; teníamos una artista en particular que, después de lanzar su proyecto, comenzó a tener muchos fans en Brasil, por lo que pensó que debería colaborar con algún artista brasileño. Tiene sentido, porque ya contaba con cierta audiencia, lo que se reflejó en el alcance del número de streams.

Entonces surgió la duda de si podría encontrar a un artista de su misma categoría, porque es sumamente difícil de encontrar; creo que muchos procesadores de señales digitales (Digital signal processor o DSP, por sus siglas en inglés), están demasiado enfocados en artistas y música mainstream, entonces, si no perteneces a ello o no estás firmado con un sello grande y no tienes esos recursos, es muy difícil saber incluso por don de empezar, ¡Creo que esas fueron las bases que motivaron esta experiencia.

Por otro lado, también nos planteamos lo siguiente: ¿Qué tan bueno sería si en este caso, cualquier persona pudiera simplemente poner en su teléfono, “productor brasileño” y ver a todas las personas que encajan en esa categoría y poder llegar directamente a todos los creadores y que no existan intermediarios, ni políticas de redes sociales; esto debe tratarse únicamente de la música y no sobre cuantos seguidores debes tener, estamos tratando de hacer que todo se centre en ello de forma fácil, descubrir gente y crear relaciones que no sean tan formales y que no se sientan tan corporativas, en realidad, deberían existir lazos con la gente que estás creando.

-La industria musical y los grandes sellos, se han caracterizado por tener cierto comportamiento depredador, por lo que no sería extraño que quisieran obtener algún recurso de el3ment, ¿están abiertos a ello?

LS: Bueno, incluso antes de pensar en la cuestión de ser absorbidos por cualquier corporación, creemos que esto puede ser una herramienta (obviamente para músicos), pero en el futuro, claro que puede serlo también para disqueras y para los A&R (Artist & repertoire). Hoy en día, mucha de la búsqueda del talento, se origina desde las redes sociales, lo cual no necesariamente siempre termina beneficiando a alguna comunidad, porque al final, es muy duro encontrar talento fuera de ciertos círculos o de las redes, pero sí, se trata de eso, ¡Por supuesto que muchas industrias van a poder beneficiarse de el3ment, pero por ahora, únicamente nos centraremos en creadores de música! Sabemos que eventualmente, el tener este tipo de interés en otras industrias, le traerá beneficios a todos estos músicos que están alrededor del mundo.

En el caso de las grandes disqueras, tomemos un ejemplo con la canción más popular del año pasado: Levitating de Dua Lipa, está firmada con Warner Records y tiene muchísimos recursos detrás de ella y todo el mundo la conoce, pero hay otros 17 músicos involucrados en la creación de dicha canción y la gente no ha escuchado hablar precisamente de ellos, por lo que esperamos poder ayudar de verdad en los procesos de la democratización de las oportunidades y facilitarlas a la gente que se encuentra fuera del circuito mainstream.

-Además de lo obvio, ¿cuál crees que sea la característica de mayor distinción para el3ment?

Leslie: ¡Son demasiadas! Algo que me parece realmente único en la plataforma, es que la gente realmente lo está disfrutando. Nuestra comunidad cuenta con miembros de 47 países diferentes, ¡son muchos idiomas diferentes!, por lo que nuestro chat interno, tiene una traductor diseñado para entendernos entre todos. Si hallas a alguien en otro país y no hablas el mismo idioma, pero te gusta su música, no hay problema, ya no habrá más barreras de lenguaje y podrás construir una relación. Sabemos que la música en sí, trasciende los idiomas, culturas e incluso las distancias, pero la realidad es que la diferencia de idiomas es algo muy real al momento de crear y comunicarse, por eso estamos tratando de derribar ese muro. Esa sería mi característica favorita.

-¿Cómo describirías la experiencia trabajando con el3m3nt en México hasta el momento?

Leslie: ¡Ha sido maravillosa! Hay mucha emoción por el simple hecho de estar aquí. Creo que hacer el lanzamiento oficial, ayuda mucho, pero estuvimos acá hace como un mes y compartimos mucho con diferentes personas. Nos impresionó bastante la diversidad de creación que existe, lo cual coincide con la propuesta de valor de el3ment, para fomentar la creatividad y la conectividad. Es muy una cuestión muy incluyente, pero igual es un reto creativo. México es el lugar perfecto para desarrollar este tipo de propuestas.

-¿Tienes algún proyecto favorito mexicano que haya salido de la app?

Leslie: Es difícil decirlo, no quiero herir los sentimientos de nadie, pero todo lo que he escuchado hasta el momento, me parece sumamente valioso e interesante.

