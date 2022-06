¿Elvis Presley cancelado? Las controversias del rey del rock and roll

Desde las acusaciones de apropiación cultural hasta su matrimonio con Priscilla Presley.

En 2022 las biopics están en todas partes. Madonna (con una película sobre su vida, que será protagonizada por Julia Garner y de la que ella misma está a cargo), Marilyn Monroe y hasta “Weird Al” Yankovic tendrán la suya. Pero quizá la más esperada de este año es la biopic de Elvis, interpretado por Austin Butler en una celebración cinematográfica de la vida del “rey del rock and roll”. La pregunta es: ¿Es Elvis Presley un personaje merecedor de celebrarse, después de ser acusado de apropiación cultural y grooming? Eso es lo que plantean en TikTok: un lugar donde se cuestiona todo, incluso las leyendas de la música que antes parecían intocables.

Como escribe Brittany Spanos en Rolling Stone, los explainers abordan temas como el estilo dancístico de Elvis: el cantante usó el sonido y los movimientos de la comunidad afroamericana, esos que escandalizaron a Estados Unidos a mediados del siglo XX, para impulsar su propia carrera. “Además está el factor Priscilla”, escribe Spanos. “No hay manera de sacudirse las náuseas que provocan el desarrollo de su relación con su única esposa. La pareja se conoció cuando ella tenía 14 años y él 24. Por la definición real de ‘grooming’ (no la idea que abunda en TikTok de que todas las diferencias de edad cuentan), él básicamente la entrenó para ser su esposa adolescente, haciéndola usar el cabello, el maquillaje y la ropa que a él le gustaban”.

Pero la “cancelación”, a falta de una mejor palabra para describir la incomodidad que provocan ciertos aspectos de la vida de Elvis Presley, no surgió en 2022: generaciones previas ya habían abordado lo problemático que era, pero no se habían viralizado porque no existían plataformas para subir videoensayos con el potencial de llegar a millones de personas alrededor del mundo.

¿Elvis se robó la música de otros artistas?

De vuelta en TikTok, Dara Tucker habla sobre las razones por las que Elvis Presley no es precisamente el cantante más popular para la comunidad afrodescendiente. Para empezar, tomó “prestado” su sonido de otros artistas que escuchó durante su adolescencia, como Big Mama Thorton y Big Joe Turner, que no sonaban en la radio mainstream porque casi todos los intérpretes eran blancos. “Cuando los artistas blancos hacen covers de la música de artistas negros menos conocidos, siempre existe el riesgo de ser acusados de apropiación cultural”, dice Tucker. “La música blues en la que Elvis y otros exponentes del rock and roll se inspiraron fue creada e interpretada por artistas negros, que fueron relegados a un género conocido como ‘música de raza’”.

El racismo estaba también imbricado en la industria musical. De esa manera, los verdaderos precursores del rock and roll nunca tuvieron la oportunidad de sonar en la radio a nivel nacional ni de alcanzar el nivel de fama y dinero que Elvis tuvo.

Pero, ¿Elvis era racista y se adjudicó la creación del rock and roll? Como explica Tucker, en una entrevista del cantante para Jet en 1957 él admite que no inventó el género y que nadie podía interpretarlo como los artistas negros que lo precedieron. También dijo que el rock and roll “es básicamente gospel y rhythm and blues”. En otros momentos se le acusó de hacer comentarios racistas, pero fueron desmentidos años después. “No hay que olvidar que Elvis creció en Tupelo, Mississipi y Memphis, Tennessee”, señala la tiktoker. “Creció escuchando a Big Boy Crudup y Ray Charles”.

Elvis y su matrimonio con Priscilla

En los años 50 y 60 no existía una palabra para describir lo que pasó entre Elvis Presley y Priscilla Ann Beaulieu Wagner, pero ahora sabemos lo que es el grooming: una técnica con la que un adulto se gana la confianza de una persona menor de edad para después involucrarle en actividades de carácter sexual. Como ya mencionamos, Priscilla tenía 14 años y Elvis entre 24 y 25 cuando inició su relación y, durante los años siguientes, cambió la apariencia física de ella para ajustarse a lo que él le gustaba: maquillaje cargado y cabello oscuro. “Él me maquillaba tanto que no podías saber si mis ojos eran negros, azules o azules y negros”, dijo Priscilla a la revista People en 1985. “Eso era lo que Elvis quería”.

En su autobiografía, Priscilla escribió que ella era una especie de “muñeca viviente” para Elvis “que podía vestir como quisiera. Él me enseñó todo. Cómo vestir, cómo caminar, cómo maquillarme y usar el cabello, cómo comportarme, cómo regresarle el amor a su manera. A través de los años se convirtió en mi padre, esposo y casi Dios”. En la misma entrevista con People, la viuda de Elvis también dijo que fue él quien la introdujo al uso de drogas para “ayudarla” a permanecer despierta y así seguirle el ritmo de vida nocturna y excesos que él llevaba.

Se casaron cuando ella tenía 21 años y, nueve meses después, nació su hija Lisa Marie Presley. Como señala la tiktoker @dealarentina con base en el libro ‘Elvis y yo’, después de eso el cantante le dijo a su esposa que nunca se había sentido atraído hacia mujeres con hijos. En la misma autobiografía, Priscilla cuenta que él la golpeaba y abusaba de ella.

Lisa Marie Presley es la heredera universal del legado de Elvis Presley, así que las ganancias de la biopic del “rey del rock and roll” son para ella y para su madre. “Por ahí cero problema”, apunta @dealarentina. “No se estarían dando beneficios a un abusador de ninguna forma”.

