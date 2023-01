Los hábitos de Elvis Presley a la hora de comer que terminaron con su vida

Hábitos de Elvis Presley a la hora de comer que provocaron su muerte: el músico fue encontrado sin vida por su novia en un baño tras sufrir un infarto.

Elvis Presley tenía ciertos hábitos para comer que no eran bien vistos por las personas que lo rodeaban, sin embargo, quién no tiene una que otra manía que nos es difícil de modificar porque es con lo que nuestra ansiedad se mantiene en calma (y nuestro TOC también). Sin embargo, esto no quiere decir que algunas de éstas no dañen nuestra salud, tal como le pasó al Rey del rock.

Elvis Presley es considerado uno de los íconos más populares y marcó un antes y después en la historia de la música. Elvis Aaron Presley murió un 16 de agosto de 1977, a los 42 años de edad, justo en un momento de su carrera en el que ya era nombrado una leyenda a nivel mundial. Según los informes sobre su muerte, el músico perdió la vida debido a varios hábitos que sólo perjudicaban su salud, las consecuencias se acumularon en su organismo hasta ocasionarle un infarto.

Hábitos de Elvis Presley a la hora de comer que pensaban que eran raros

Durante sus últimos años de vida, en medio de su depresión y adicciones, Elvis Presley adoptó hábitos alimenticios bastante malos y muy dañinos para su salud, lo que lo llevó a deteriorarse físicamente de manera acelerada, incluso, se determinó que el músico consumía hasta 20 mil calorías al día.

1. Amaba comer comida chatarra

Entre sus comidas favoritas, estaban las salchichas, huevos, pan de hamburguesa, leche, crema, tocino, papas, mantequilla de maní, sándwiches y mucho, mucho helado. Este hábito solía incomodar a algunas de las personas que lo rodeaban, pues en aquel tiempo aseguraban que se ordenaban cantidades descomunales de comida únicamente para el Rey del rock.

2. No amaba toda la comida

Como todos, Elvis tenía ciertos alimentos que no toleraba y ni siquiera podía ver en su mesa, el más destacado era el pescado: no soportaba el olor.

“No le gustaba el olor a pescado cuando se cocinaba. Nunca había pescado en su casa”, confesó alguna vez Mary Jenkins, quien fue cocinera de Elvis Presley durante 14 años.

3. Sus propios cubiertos

De acuerdo con su exesposa Pricilla, Elvis Presley no soportaba usar vasos o cubiertos que otras personas usaron antes, así que siempre empacaba sus propios cubiertos y los llevaba con él a todas partes. Y es que al músico simplemente no le gustaba poner su boca donde otras personas habían puesto la suya.

4. Su comida favorita, el momento más valioso de sus días

Para Elvis había un momento sumamente sagrado en sus días: la hora del desayuno. Durante la primera hora de la mañana, el músico y Pricilla se sentaban juntos a comer lo mismo, ya que, prácticamente, era el único momento que podían compartir con tanta tranquilidad y sin prisas. La pareja, sin importar el lugar, cultura o tipo de alimentación, siempre pedían una tostada de pan, con tomate y aguacate. Era la comida favorita de Presley y su esposa comía lo mismo que él para complacerlo en este momento que consideraba tan especial.

5. Sus bebidas favoritas

Entre las bebidas favoritas de Elvis Presley estaba la Pepsi, no mantenía en secreto su gran afición por este refresco de cola. Sin embargo, había otra que amaba mucho más: el café. Todas las mañanas, el músico bebía jugo de naranja y, enseguida, café con mucha azúcar. Varias investigaciones aseguran que Presley consumía grandes cantidades de dulce y llegaba a combinar su té con 418 terrones de azúcar.

Por otro lado, las mismas investigaciones descubrieron que Elvis Presley también bebía su café de la mañana con componentes ilícitos, como vitaminas, supresor del apetito (a veces a base de anfetaminas), descongestionante y un medicamento para la tensión que sentía luego de despertarse.

Debido a su trastorno de ansiedad y depresión de los últimos años, Elvis Presley se descuidó emocional y físicamente, muchos de estos descuidos, incluso, provocaron su muerte, pues el músico fue encontrado sin vida por su novia en el interior de un baño tras sufrir un infarto.

