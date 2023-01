Fan nivel: esposo de Maite Perroni porta uniforme de RBD para apoyar su reencuentro

Andrés Tovar, además de ser esposo de Maite Perroni, es fan de RBD.

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, usa look de RBD como muestra de apoyo hacia la cantante, y es que hasta las parejas de los Rebeldes han demostrado apoyar incondicionalmente a los integrantes con su reencuentro y los shows que serán parte de éste. Luego de más de diez años de espera, el regreso de RBD es una realidad y no soportamos la idea de que el sueño se hará realidad para muchos; el recibimiento ha sido increíble y a los fans nos urge cantar en vivo las canciones que nos acompañaron en nuestra juventud, sin embargo, los simples mortales no fuimos los únicos que admirábamos al grupo juvenil, también quienes serían la media naranja de los integrantes.

RBD está de regreso y, con ellos, la fiebre que nos invadía en la década de los 2000, muchos pertenecimos a esta generación de ‘Rebelde’ y los amores de Mía y Miguel, y Roberta con Diego; nos sentíamos un alumno más del Elite Way School, lugar que albergó las aventuras de los seis protagonistas que, ahora, tendremos la oportunidad de ver juntos tras quince años de espera.

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, usa look de RBD

Porque además de tu esposo, es fan de RBD. Así lo demostró Andrés Tovar a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video utilizando el icónico uniforme de Rebelde como muestra de apoyo a Maite Perroni… y también porque seguro es tan fan como nosotros.

El productor portó la camisa blanca, el saco y la corbata roja que, de hecho, todos podremos usar durante el reencuentro de RBD. Y ni modo.

Andrés Tovar compartió el videoclip para anunciar que ya había llegado la hora de saber la gran noticia que la agrupación nos tenía guardada. Asimismo, el productor siempre ha demostrado apoyo a Maite Perroni, acompañándola en todas sus decisiones y proyectos. De hecho, en la reciente reunión de Maite, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckerman, el productor también estuvo presente, junto a Manuel Velasco, esposo de la intérprete de Mía Colucci.

Reencuentro de RBD

Hasta ahora, el reencuentro de RBD ha tenido todo a su favor y los planes marchan de maravilla para su pronta reunión musical, sobre todo luego de que a Alfonso Herrera le fuera imposible participar.

Soy Rebelde Tour visitará ciudades de México, Estados Unidos y Brasil, esta vez con una última despedida que, seguro, nos transportará a los años en los que no soltábamos nuestra corbata roja y cantábamos a todo pulmón todas las canciones de la agrupación mexicana.

Además de Andrés Tovar, son millones de fans los que apoyamos a RBD y morimos por vivir el sueño de verlos en vivo.

