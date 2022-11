Esquivel, el mexicano detrás de la música de ‘Don Gato’ y ‘Odisea Burbujas’

Juan García Esquivel es considerado como el precursor de la música lounge y de las técnicas de grabación estéreo.

Considerado como un genio musical ‘galáctico’, Juan García Esquivel nacido en Tampico en 1918 y conocido simplemente como Esquivel, fue un arreglista, pianista y compositor mexicano que alcanzó la fama en Estados Unidos y creó a lo largo de su carrera importantes piezas que pasaron a la historia, entre ellas, los intros de las caricaturas ‘Don Gato y su pandilla’, ‘Los Picapiedra’ y el programa de televisión ‘Odisea Burbujas’.

Con dos nominaciones a los Grammy por Other Worlds Other Sounds de 1958, tres por Strings Aflame de 1959 y dos por Infinity in Sound Volume 1 de 1960, Esquivel fue el precursor del estilo musical lounge o space age pop, e incluso se considera iniciador del sonido estéreo y la música electrónica.

De ingeniero a músico

Graduado en Ingeniería Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, el artista desde temprana edad comenzó a experimentar la sonora electroacústica que después en la década de los 60 se popularizó gracias a los efectos que usaba, los cuales creaban una atmósfera un tanto espacial.

En 1954, se mudó a Estados Unidos porque le propusieron trabajar en la RCA Records como artista exclusivo y fue ahí donde descubrió el sonido estéreo que después usó para grabar su disco Latin-Esque de 1962.

Su fama en Estados Unidos

Esquivel, poco a poco se fue cotizando en Estados Unidos y su fama llegó a oídos de importantes elementos de la industria cinematográfica en Hollywood y llegó a participar en películas y series como El Hombre Nuclear, Kojak, Los Ángeles de Charlie, entre otras.

Además, se codeaba con celebridades como Frank Sinatra, quien frecuentaba mucho Las Vegas y por ello lanzó su disco llamado El sonido de Las Vegas en el que incluyó piezas con sonidos latinos y tropicales con frases en inglés y español.

En 1979 regresó a México y fue cuando creó la música para ‘Odisea Burbujas’.

Su legado e influencia musical

Aunque nunca ganó un Grammy pese a estar nominado en varias ocasiones, Esquivel dejó un gran legado en la historia de la música y sus composiciones han sido incluidas en importantes soundtracks de películas como The Big Lebowski de 1998 y además el tema principal de la serie Better Call Saul es de él y hasta Matt Groening, el creador de Los Simpson, dijo que el tema principal fue inspirado en su música.

El rock & roll ‘Goya Universidad’

Y por si fuera poco, antes de vivir en Estados Unidos, trabajó para la película La Locura del Rock and Roll de Fernando Méndez y esto le permitió incursionar con este género y hasta crear piezas icónicas entre las que destacan la que dedicó a las escuelas la UNAM y el Politécnico, donde incluyó sus porras.

