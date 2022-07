“Esto es música”: La relación entre Iron Maiden y Eddie Munson en Stranger Things 4

En una escena del Volumen 2, Eddie muestra brevemente un casete de Iron Maiden que es uno de los más importantes en la historia del heavy metal. Esto es lo que opina la banda al respecto.

Por fin llegó el final de temporada de Stranger Things 4. Si ya viste el primer episodio del Volumen 2, entonces recuerdas lo que pasó con Nancy: está en medio de un extraño trance, atrapada en el Upside Down, y sus amigos intentan despertarla con música que le guste. ¿Cuál es el equivalente de “Running Up That Hill”, la canción favorita de Max, para Nancy? En la recámara del metalero Eddie Munson, quien usa un chaleco de Ronnie James Dio y toca “Master of Puppets” en la guitarra, solo hay heavy metal.

En una parte de la misma escena, Eddie toma en sus manos un casete de Iron Maiden. Se trata de ‘Piece of Mind’, el disco que la banda lanzó en 1983 y que incluye clásicos como “The Trooper” y “Flight of Icarus”. Si tomamos en cuenta que Stranger Things 4 ocurre en 1986, entonces para ese momento el cuatro álbum de Maiden tendría tres años y sería suficientemente popular entre los metaleros de Estados Unidos. Cuando el grupo de adolescentes intenta encontrar música para salvar a Nancy de Vecna, Eddie les dice que, aunque es pesada y con imaginería muy “satánica” para la época, eso es música.

Por supuesto, la misma banda está al tanto de esta escena de Stranger Things. En su Instagram oficial, compartieron una imagen de ese momento con la leyenda “We’re with you, Eddie!” o “¡Estamos contigo, Eddie!”. Y es que efectivamente Iron Maiden es música. ¿Será una coincidencia que el personaje de Joseph Quinn se llame “Eddie”, igual que la mascota de la banda?

El soundtrack de Stranger Things 4 es muy importante en esta temporada: la música no solo provee una atmósfera ochentera y misteriosa, sino también es parte importante de los eventos sobrenaturales de Hawkins. Es en esta parte de la historia en la que conocimos al primer metalhead de la serie, Eddie Munson, y con él vinieron canciones como “Detroit Rock City” de KISS, “Master of Puppets” de Metallica y una nueva versión de “Separate Ways” de Journey.

