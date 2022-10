‘Face It Alone’: Queen lanza canción inédita con la voz de Freddie Mercury

Se trata de una versión inédita de 1989 grabada durante las sesiones del álbum ‘The Miracle’.

Si pensabas que una banda tan legendaria como Queen no podría sorprendernos más, te equivocas, pues recientemente publicó una canción inédita con la voz del mismísimo Freddie Mercury, quien falleció el 24 de noviembre de 1991 en Reino Unido.

Y te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Pues resulta que la banda encontró entre sus grabaciones una canción perdida donde Mercury deleitó con su característica interpretación, sin embargo, ésta nunca salió a la luz y ahora es oro puro.

Se trata del tema Face it Alone, el cual fue encontrado entre las grabaciones de su álbum The Miracle de 1989, es decir, dos años antes de que partiera a otro plano.

Queen lanza hoy la canción ‘Face It Alone’ con la voz de mi Freddie Mercury 🥺🥹❤️ una grabación inédita de 1989 grabada durante las sesiones del álbum ‘The Miracle’.



Imposible no sentir nostalgia al oír al mejor vocalista de la historia de la música una ves más. ✨ pic.twitter.com/IVbymTADaS — Mr. Piters ® (@PitersToluco) October 13, 2022

La banda británica sacará el próximo 18 de noviembre una reedición de su disco número 13, Queen The Miracle Collector’s Edition, un álbum que incluye seis canciones inéditas más y The Miracle Sessions, varias grabaciones en el estudio hechas entre 1987 y 1989.

Face It Alone es el primer tema publicado con la voz de Freddie Mercury desde hace ocho años, por lo que los fans de Queen no pueden con la noticia y han expresado en redes sociales su emoción.

Más fan de Freddie Mercury y de Queen que ayer, pero menos que mañana. 🤘🏾 👑 😎 #FaceItAlone 🥇 pic.twitter.com/MURitB2HdL — Τalisa ☔ (@TalideTalisa) October 13, 2022

Los integrantes de Queen, explicaron en un comunicado la difícil tarea de recuperar todos los fragmentos de la grabación de Face it Alone, pues ‘le dieron muchas vueltas y pensaron que no podían rescatar el tema’.

The Miracle es uno de los álbumes más exitosos del grupo, ya que logró ocupar los primeros lugares de las listas de éxitos en Europa y consiguió un disco de oro en Estados Unidos.

Acá te dejamos con el tema:

