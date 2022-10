Floor Jansen de Nightwish revela que tiene cáncer de mama

La cantante llama a sus seguidoras a realizarse mamografías y chequeos: “Si puedo inspirar a que cuiden de ustedes, entonces algo bueno saldrá de este diagnóstico de cáncer”.

Hoy, en malas noticias, Floor Jansen reveló que tiene cáncer de mama. La cantante de Nightwish escribió un post donde informa de la situación y dice que es probable que, después de una cirugía y su posterior recuperación, esté libre de cáncer. Su esperanza es estar de pie y sana, justo a tiempo para la gira con Nightwish que empieza el 20 de noviembre en Europa.

En una extensa carta dirigida a sus fans, ella explica que fue en una revisión de rutina que descubrió que tiene cáncer. También anima a quienes la leen a realizarse chequeos y mamografías porque, como explica ella, “salvan vidas”. Esta es la carta completa de Floor Jansen:

“Una carta para ustedes. La vida viene en olas, arriba y abajo

He tenido la alegría de navegar muchas y lo he compartido con ustedes en redes sociales y en los muchos conciertos alrededor del mundo durante tantos años de carrera.

Pero ahora una nueva ola me golpeó. Y no es una buena. Tengo cáncer de mama. Me lo diagnosticaron hace poco más de dos semanas y voy a tener una cirugía mañana para retirar el tumor. ¡El diagnóstico es muy bueno! Parece ser un cáncer no agresivo y parece que no se ha diseminado. Voy a conservar el seno. Y estaré libre de cáncer después de esta operación, mas un tratamiento local de radiación que tendré tres meses después de esta cirugía. Sabremos más después de la operación si este diagnóstico positivo continúa.

La palabra ‘cáncer’ provoca un shock. Todo lo que creías importante antes de tu diagnóstico cambia radicalmente en minutos. Ahora solo quiero volver a estar sana. Quiero ver a mi hija convertirse en una mujer; ¡quiero vivir! Y la parte más aterradora del diagnóstico es que creí que estaba sana. No sentía el cáncer, no sabía que estaba ahí hasta que, como una mujer mayor de 40 años, fui a un chequeo de rutina. Algo que muchos países ofrecen, muchas veces de forma gratuita.

Si no hubiera ido a ese chequeo, el tumor habría seguido sin detectarse. De aquí a un año pudo hacerse mucho mayor. Ese pensamiento me lleva a compartir esta historia con ustedes. Una mamografía salva vidas. Es incómodo y puede que pienses que no tendrás nada en los senos pero aun así, ¡VE! Y para los hombres que leen esto, recuerden a sus esposas, novias, madres, hermanas que vayan a revisarse. Incluso sin el lujo que tengo como una mujer occidental con mamografías gratuitas: ¡VAYAN! Con suerte, hay muchas organizaciones que ofrecen información sobre detección si no tienen acceso a ultrasonidos o mamografías.

Si puedo inspirarles a que cuiden de ustedes, entonces algo bueno saldrá de este diagnóstico de cáncer. Si todo sale como está planeado, estaré de pie a tiempo para la gira europea con Nightwish que inicia el 20 de noviembre. Estoy optimista porque mi diagnóstico es bueno. Prometo cuidar bien de mí misma.

Gracias por leer esta carta”.

