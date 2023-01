‘Flowers’ de Miley Cyrus sería la contestación a una canción de Bruno Mars que Liam le dedicó

‘Flowers’ de Miley Cyrus podría ser una contestación a Bruno Mars y Liam Hemsworth.

‘Flowers’ de Miley Cyrus podría ser la contestación a una canción de Bruno Mars y es que la cantante ha iniciado el 2023 con el pie derecho, pues anunció que este año tiene música nueva y parece que nos regalará una dosis de amor propio. Asimismo, el nombre de la solista ha sido tendencia tras el estreno del primer tema para promocionar su nuevo álbum, ya que usuarios aseguran que la letra está dedicada a Liam Hemsworth, además de que la lanzó justo un día antes del cumpleaños del actor.

Esta teoría es la que más ha estado circulando sobre ‘Flowers’ de Miley Cyrus, sin embargo, otros internautas aseguran que el tema es la contestación sobre una canción de Bruno Mars.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Flowers’ de Miley Cyrus podría ser la contestación a una canción de Bruno Mars

Otra artista que es experta en convertir el corazón roto en arte, Miley Cyrus escribió ‘Flowers’ con el alma entera para hablar de cómo el amor propio y el empoderamiento femenino es prioridad en todo momento, sobre todo después de cerrar un cliclo que te deja deshecha. A pocas horas de su estreno, el recibimiento de ‘Flowers’ fue sumamente positivo y ha acumulado millones de reproducciones en YouTube, sin embargo, no pudieron faltar las teorías sobre el significado de esta canción, pues usuarios aseguran que Miley pretendía responder a una de las canciones de Bruno Mars.

Se trata del tema When I Was Your Man, que se estrenó en 2012 y es que en alguna ocasión Liam Hemsworth reveló que era fan de la canción escrita por Bruno Mars, por lo que los usuarios la relacionaron inmediatamente con el tema de Miley y la posible indirecta a su exesposo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Demasiado joven, demasiado tonto para darme cuenta que debí comprarte flores, y sostener tu mano. Debí haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad, llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías hacer era bailar”, dice la primera parte del tema de Bruno Mars.

Ahora checa lo que dice la canción de Miley.

“Comencé a llorar pero luego recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, ver cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú”, se escucha en la nueva canción de Miley.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Muy parecido, ¿cierto? Pareciera que responde a la letra de Mars.

Los fanáticos aseguran que es posible que el actor haya dedicado el tema de Mars a Miley, por eso, la cantante habría tomado la inspiración de responder que ella siempre podrá darse mucho más de lo que pudo darle él.

“Mi orgullo, mi ego, mis necesidades y mis formas egoístas causaron que una buena mujer fuerte como tú se fuera de mi vida, ahora nunca podré limpiar el desastre que hice y eso me persigue cada vez que cierro los ojos”, se escucha después en When I Was Your Man.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Sin remordimiento, sin arrepentimiento, olvidé cada palabra que dijiste, no quería dejarte, bebé, no quería pelear. Comencé a llorar pero luego recordé que yo puedo comprarme flores”, se escucha en ‘Flowers’.

Debemos reconocer que las similitudes podrían ser reales, pero también podría tratarse de una simple inspiración para Miley Cyrus, aunque también sabemos que la cantante es experta en ocultar referencias en su música.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo que sí es cierto es que el tema es considerado un himno del empoderamiento, y nos encanta, sabemos que la etapa Liam en la vida de Miley fue desgarradora, pero con ‘Flowers’ nos enseña y nos deja claro que, después de la tormenta, siempre llega la paz… y un montón de amor propio.

Podría interesarte