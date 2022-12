¿Fue plagio? Bajan la canción ‘Gatita’ de Bellakath de plataformas tras reclamo

Bellakath dijo que alguien reclamó la canción como suya y por eso la bajaron de plataformas digitales como TikTok, Instagram, Facebook, Spotify.

Luego de que la canción ‘Gatita’ se convirtiera en todo un éxito, Katherinne Huerta conocida como Bellakath está pasando por un mal momento en su carrera, pues una persona (hasta ahora desconocida) reclamó los derechos de la canción y por este motivo algunas plataformas digitales como TikTok, Instagram, Facebook, Spotify la bajaron.

A través de sus redes sociales, Bellakath denunció lo sucedido y aseguró que básicamente le robaron la canción, pues la autoría es de ella y de Alexito Mix. Si vives debajo de una piedra y aún no la escuchas, es esta, la cual por cierto aún no bajan de YouTube:

La artista dijo que ella escribió la letra, el productor musical hizo los beats supuestamente 100% originales y ambos registraron la canción ante las autoridades correspondientes en México.

“La canción ‘Gatita’ me pertenece 100%, yo soy la autora, mi productor es Alexito Mix... Me llegó un correo, la distribuidora solamente la borró y ni siquiera me dio el derecho de poder explicar ni mostrar mis registros y estoy muy triste porque fue un trabajo que yo hice desde agosto”, dijo.

“Vamos a hacer una demanda multimillonaria y de hecho del correo que llegó hasta se crearon una cuenta fake para poder denunciar la canción, no sé cómo la gente puede llegar a tanto”, agregó.

Y a todo esto... ¿fue plagio o no?

En redes sociales hay todo un debate sobre si la canción de la ‘Gatita’ es una copia o no. Para empezar, hay que recordar que varios de los hits mundiales que hemos escuchado a lo largo de la historia surgieron de una inspiración y muchas canciones de reggaetón en específico nacieron de sampleos, los cuáles si se piden los permisos correspondientes a los autores originales no debería haber ningún tipo de problema.

Samplear es extraer sonidos de otras canciones, un recurso muy utilizado por productores musicales.

Leo a muchas personas alegrándose de que bajaron de las plataformas de música a Gatita, canción de Bellakath, por una reclamación de derechos de autor. El reggaetón se creo a base de sampleos y yo sólo me pregunto, cuándo ha existido algo totalmente original — 🎄nery christmas🎄 (@neribirips) December 21, 2022

Ahora, hay un término musical llamado interpolación, el cual consiste en usar una melodía -o porciones de ella (a menudo con letras modificadas)- de una canción previamente grabada pero regrabando la melodía en lugar de muestrearla.

‘El hueso de mi perra’ de Son de AK ft Little Key

El problema está en que si un artista hace estos y su canción pasa desapercibida, normalmente nadie reclama nada, pero si la canción es todo un éxito y ven que hay mucho dinero de por medio, ahí sí le ponen ojo y quizá por eso están reclamando la canción de Bellakath, pues usuarios descubrieron que la música de esta canción del 2012 es muy parecida:

Si escuchas con detenimiento, la letra de esta canción dice: ‘Una perra que le gusta el hueso’ y la de Bellakath dice: ‘Una gatita que le gusta el mambo’.

En este sentido, los expertos considerarían que la letra no es plagio, ya que no es exactamente la misma y solo fue una inspiración, pero por otro lado, los beats creados por el productor sí suenan parecidos.

Si legalmente se comprueba que los ritmos sí fueron tomados exactamente iguales a los de otra canción, la artistas tendría que ceder parte de los derechos y pagar una parte al autor, sin embargo, hasta ahora no se saben lo detalles de lo que sucederá.

Hay plagios, samples mal licenciados e interpolaciones todos los días y en todos los géneros. Mientras no generen dinero a nadie le importa;

La cosa con Bellakath es esa, comenzó a generar mucho dinero y tener mucha atención mediática — Soy Os (@HeySoyOs) December 21, 2022

Por otro lado, en algún momento el YouTuber conocido como El Chombo, quien analiza a profundidad algunos temas musicales y su historia, subió un video en el que aseguró que no todos los plagios son malos, ya que de la inspiración o incluso copias hay surgido otros temas musicales muy buenos.

Pero eso sí, sean o no plagios, la parte legal siempre estará de por medio y las partes involucradas deben arreglarlo de inmediato para no tener problemas.

