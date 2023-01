¿Fue plagio? Shakira es acusada de copiar parte de la canción con Bizarrap

Tras el estreno de la nueva canción de Shakira con BZRP, la cantante Briella aseguró en TikTok que se parece mucho a uno de sus temas.

Shakira no se tentó el corazón al escribir su primer sencillo del 2023 producido por Bizarrap y lanzado a nivel mundial en YouTube en la BZRP Music Sessions #53.

¿Y de lo que todos están hablando? De la letra en la que le tira todas las indirectas-directas a su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía de 22 años.

Pero tras el estreno de la nueva canción de Shakira con BZRP, además de causar mucha controversia por la ‘tiradera’, ahora lo que está en tela de juicio es el supuesto plagio del estribillo.

Vamos por partes, en el video, pon atención en la parte que dice: ‘Una loba como yo no está pa’ tipos como tú uuuu’.

Briella señala a Shakira de Plagio

¿Listo? Pues de acuerdo con la artista venezolana Briella, Shaki se inspiró en ‘Solo tú', una de sus canciones que se hizo viral en TikTok hace seis meses.

Específicamente en la parte del coro donde dice: ‘Pa’ tipos como tú uuuu’.

La cantante aseguró que su video no lo hace con la intención de buscar problemas, ya que es fan de la cantante colombiana y del trabajo de Bizarrap y mencionó que está en shock y no sabe qué hacer al respecto.

@briellamusica La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción “Solo tú”?? ♬ sonido original - Briella

¿Sí es plagio o no?

En redes sociales hay quienes aseguran que no se trata de copia -como lo que pasó recientemente con Bellakath y su ‘Gatita que le gusta el mambo’- si no de inspiración, pues musicalmente hablando solo es una pequeña parte y ‘no todo plagio es malo’ como lo asegura el experto conocido como El Chombo.

Por otro lado, existe un término musical llamado interpolación, el cual consiste en usar una melodía -o porciones de ella (a menudo con letras modificadas)- de una canción previamente grabada pero regrabando la melodía en lugar de muestrearla.

También hay quienes incluso señalaron a la propia Briella, ya que su canción también es muy parecida muchas otras. Por ejemplo ‘Married to Your Melody’ de Imanbek, salem ilese y ‘Dangerous in Love’ del grupo coreano SECRET NUMBER. Júzgalo tú...

Sea lo que sea, para determinar si Shakira plagió junto con BZRP la canción de ‘Solo tú’ se deben demostrar elementos de la misma que revelen si hay realmente coincidencias musicales entre sí (ya con un análisis profundo) y en todo caso normalmente se podría resolver otorgando un porcentaje de regalías a la parte afectada, en caso de que exista una demanda de por medio.

Si la venezolana lo deja hasta ahí no pasará absolutamente nada.

