Así se escucha ‘Gatita’ de Bellakath en inglés: ahora no sabemos qué versión nos gusta más

Qué pasaría si todas las canciones en español que nos encantan, de repente las podamos escuchar en inglés. Puede pasar, sobre todo ahora que la música latina está llegando hasta el más escondido de los rincones del mundo. Sí, esto incluye a Bellakath.

Bellakath va de éxito tras éxito, y logro tras logro; la cantante supo cómo colocarse dentro de la industria musical y ahora no hay quien la pare. En poco tiempo se ha ganado un reconocimiento inigualable, llegando a los oídos internacionales incluso, recientemente se unió a la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Así se escucha ‘Gatita’ de Bellakath en inglés

‘Gatita’ ha sido todo un éxito que ya hasta tiene su versión en inglés para todos los fanáticos angloparlantes. Y debemos admitir, no se escucha mal e igual dan ganas de perrera hasta el subsuelo.

La ‘Gatita’ tiene todo el sello mexicano, eso es cierto, pero debemos aceptar que su éxito ha atravesado todas las fronteras nacionales, de hecho, cabe mencionar que el tema llegó hasta las fiestas mundialistas en Qatar, y si eso no es un total récord para Bellakath, no sabemos qué sea.

Por ello, los grandes fans de la reguetonera le pidieron a la tiktoker Yesica Orozco –que tiene más de 800 mil seguidores en la red sociales– que tradujera ‘Gatita’ del español al inglés. Y los deseos de los seguidores fueron órdenes.

“A little kitty that, likes to party with every bad guy, she goes out to have fun…”

Yesica Orozco vive en Kansas City y es famosa en la plataforma de TikTok gracias a que su contenido se basa en traducciones de todo tipo de canciones populares del español al inglés; lo ha hecho con ‘La Macarena’, ‘El gato volador’, ‘Botellas tras botella’, entre muchas otras.

Esta vez fue turno de ‘Gatita’ y los fans la han recibido muy bien, a muchos les gustó menos que la versión original, pero nadie pudo resistirse a bailarla.

En inglés o en español, ‘Gatita’ tiene un ritmo muy pegajoso que, cada que la escuchamos, no nos podemos sacar de la cabeza.

