Todas las referencias de ‘Glass Onion: A Knives Out Mistery’ con la canción de The Beatles

Recientemente, Netflix sorprendió con el estreno de ‘Glass Onion: A Knives Out Mistery’, filme protagonizado por Daniel Craig como el detective Benoit Blanc; esta cinta es una secuela de Knives Out y ambas fueron dirigidas por Rian Johnson, quien, de hecho, es un gran fan de The Beatles. Quizá por eso el título de la película te resulte bastante familia.

Johnson inspiró Glass Onion de una canción de The Beatles, que es parte del White Album, lanzado en noviembre de 1968. El tema, igual que la película, juega con la capacidad de análisis de la audiencia, mientras que la respuesta se mantiene al alcance. Y es que el tema del cuarteto de Liverpool tenía la intención de responder a todos los que se encargaron de hacer teorías sobre la supuesta muerte de Paul McCartney y el doble que lo habría reemplazado.

‘Glass Onion’, la historia de la canción de The Beatles

Hace varios años atrás, surgió la teoría de que Paul McCartney había muerto en un accidente automovilístico y fue sustituido por un doble llamado William Campbell, luego el manager del cuarteto habría tomado la decisión de mantener el supuesto fallecimiento oculto, pues The Beatles se encontraba en su mero apogeo.

El resto de la banda habría aceptado el plan de su representante, sin embargo, como forma de desahogo, habrían escondido la verdad en portadas de discos y letras de canciones.

Esta teoría fue muy relevante en aquel entonces, tanto que llegó a oídos de los músicos, por ello, John Lennon decidió tomarlo con el humor ácido y burlón que lo caracterizó, por ello, creó ‘Glass Onion’ llena de referencias a canciones como ‘I am the Walrus’, ‘Lady Madonna’ y ‘Strawberry Field Forever’, entre otras.

“Ese soy yo, simplemente haciendo una canción desechable, al estilo de Walrus, al estilo de todo lo que he escrito. Lancé la línea: ‘la morsa era Paul’, sólo para confundir a todos un poco más. Y pensé que Walrus ahora se ha convertido en mí, lo que significa ‘yo soy el elegido’. Sólo que no significaba eso en esta canción”, mencionó Lennon sobre el tema.

‘Glass Onion’ fue escrita por John Lennon y eligió el título con demasiada creatividad, pues el término en inglés tiene muchos significados, sin embargo, para el músico fue una referencia sobre algo que parece complicado y tiene muchas capas, aunque es tan sencillo de resolver que la respuesta está a simple vista. Asimismo, la expresión significa un ataúd con tapa transparente, para que los fanáticos pensaran que era una referencia al entierro de Paul.

La relación de la canción de The Beatles con la cinta ‘Glass Onion’

‘Glass Onion’ destaca porque tiene todas las respuestas a la vista, igual que en la canción. La cinta provoca que sobreanalicemos la trama con el fin de descubrir el misterio y, conforme avanza la historia, las pistas se vuelven mucho más evidentes.

Es precisamente ese misterio, el suspenso y lo evidente, las razones por las que Rian Johnson relacionó la cinta con la canción de The Beatles, como si fuera la representación gráfica de lo que John Lennon plasmó en la melodía.

Paul McCartney y Cassandra Brand: recuerda, la morsa era Paul

Bueno, tomando en cuenta lo que John Lennon dijo sobre la morsa y Paul, debes saber que durante toda la película existen varios paralelos entre Cassandra Brand y Paul McCartney que, aunque pudieran parecer sutiles, son más que evidentes.

Repasemos de nuevo. (ALERTA DE SPOILER)

La canción ‘Glass Onion’ estuvo inspirada en la teoría de muerte de Paul y su reemplazo por un doble, lo mismo que pasa en la cinta pues cuando se revela que Cassandra fue asesinada, parece impactante que su hermana gemela Helen Brand es quien realmente se encuentra en la isla.

‘Glass Onion’: la canción y la película

Otra referencia es cuando llegan a la isla de Miles Bron, podemos ver una parodia de Elon Musk que está tocando la canción Blackbird en “la guitarra donde la compuso Paul”, tema que también es parte del White Album y habla de los derechos civiles de la población afroamericana, pues en Inglaterra suelen llamar a las mujeres jóvenes como “bird” que en español es pájaro; en la cinta, es una referencia al momento de Helen / Cassandra.

“Pájaro negro cantando en el final de la noche

Toma estas alas rotas y aprende a volar toda tu vida

Sólo estabas esperando este momento para elevarte”, dice la letra de ‘Blackbird’.

Como ya te contamos, Lennon aceptó que “la morsa era Paul” y también hay referencia sobre esto en la película, pues nos hacen creer que el genio (la morsa) es Miles Bron pero más tarde nos damos cuenta de que la verdadera genio siempre fue Cassandra.

¿Recuerdas que mencionamos que Glass Onion también hace referencia a un ataúd de cristal? Pues en la cinta, dentro de la isla hay un complejo que lleva el nombre de la película, completamente transparente que nos advierte quién es el verdadero villano de la historia, asimismo, el sobre rojo, que siempre estuvo dentro de la cebolla de vidrio donde duerme Miles Bron.

“Mirando a través de los tulipanes doblados

A ver cómo vive la otra mitad

Mirando a través de una cebolla de vidrio”, dice una parte de la letra de ‘Glass Onion’.

La línea “Mirando a través de los tulipanes doblados…” es una referencia a un restaurante de Londres que The Beatles frecuentaban y “la otra mitad” se refiere a la población de escasos recursos de Inglaterra. En la cinta, podemos ver a Benoit Blanc y a Helen husmeando para encontrar la verdad, la búsqueda la hacen detrás de plantas, detalle que está claramente relacionado con la canción.

“De pie, en la orilla de hierro fundido, Lady Madonna tratando de llegar a fines de mes,

mirando a través de una cebolla de vidrio”, la traducción del segundo estribillo.

Birdie Jay es una referencia a Lady Madonna, en la cinta es una actriz desgastada, que trata con desesperación seguir con su estilo de vida, lleno de glamour y lujos.

“Arreglando un agujero en el océano

Tratando de hacer una unión de palomas

Mirando a través de una cebolla de vidrio”, dice el último verso de la canción.

La conclusión de la película está inspirada en el último verso de la canción, es una analogía al esfuerzo innecesario de “arreglar un agujero en un océano”.

Pese a que la canción de ‘Glass Onion’ de The Beatles dura 2:31 minutos, toda la cinta de Rian Johnson está llena de referencias y guiños a este tema, prácticamente el director creó ‘Glass Onion: A Knives Out Mistery’ a partir de una de las canciones del cuarteto de Liverpool y, sin duda, es un deleite descubrir cada detalle y ser parte del misterio.

