Mientras tú criticas a Bad Bunny, Damon Albarn de Gorillaz dijo que tenía una gran voz

Damon Albarn habló de Bad Bunny y aseguró que fue encantador trabajar codo a codo con el puertorriqueño.

Damon Albarn elogia la voz de Bad Bunny y las razones nos demuestran, una vez más, que el reguetonero es un gran representante de la industria musical; porque mientras muchos lo describen como “pésimo músico”, el vocalista de Gorillaz aseguró sentirse honrado de trabajar codo a codo con el puertorriqueño, quien recientemente fue galardonado como Mejor Álbum de Música Urbana en los Grammy 2023.

Han pasado algunas horas del estreno de ‘Tormenta’, la nueva colaboración de Gorillaz y Bad Bunny y las reacciones, hasta ahora, han sido bastante positivas, ya que muchos usuarios aseguran que es mucho mejor de lo que esperaban, aunque nunca pensaron que este trabajo en equipo fuera una realidad. Para nosotros es una señal de que la música se vuelve cada vez más diversa, rompiendo con barreras y rechazos de géneros que se llevaron años atrás. Y nos encanta.

Damon Albarn elogia la voz de Bad Bunny

El líder de Gorillaz es de esos músicos que no se quedan callados y comparte su punto de vista sobre otros colegas; esta vez lo hizo sobre Bad Bunny y no se trató de una crítica negativa, al contrario, Damon Albarn aseguró, a través de una entrevista con Apple Music, que Benito posee una calidad vocal con la que ni él mismo puede competir.

“Tiene una voz fabulosa. Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella”, aseguró el también líder de Blur.

Asimismo, Albarn narró que ‘Tormenta’ fue grabada en Jamaica y la intención siempre fue que Bad Bunny llevara a Gorillaz al mundo del reguetón, género poco explorado por los músicos británicos. Por ello, el vocalista tomó la decisión de apartarse y dejar que el Conejo Malo hiciera lo suyo con total libertad.

“Simplemente me salgo del camino de inmediato y luego vuelvo un poco al final. Sabe lo que está haciendo, puede conectarse inmediatamente con su emoción. El truco es no estar bloqueado y él no está bloqueado en absoluto”, agregó el músico británico.

Por ello, durante ‘Tormenta’ podemos escuchar cómo sobresale la voz del músico latino, por supuesto con la letra en español y su toque de seducción y romanticismo. Mientras que se mezclan los ritmos del reguetón con lo alternativo de Gorillaz, además de ciertas referencias al último álbum de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti.

No es la primera vez que Gorillaz une su música con talento latino

Bad Bunny no fue el primer artista latino en colaborar con Gorillaz; en 2001 para su álbum debut ‘Gorillaz’, la agrupación contó con la participación del cantante cubano Ibrahim Ferrer para el tema ‘Latin Simone (¿Qué pasa contigo?).

Asimismo, Kali Uchis fue parte del disco Humanz de 2017 en los temas ‘She’s My Collas’ y ‘Ticker Tape’.

Y, aunque con él aún no trabajan dentro de un estudio, Gorillaz compartió el escenario con el rapero argentino Trueno para interpretar ‘Clint Eastwood’, durante su presentación en el festival de música Quilmes Rock en Buenos Aires.

Lo cierto es que la colaboración de Gorillaz y Bad Bunny ha quebrado la rivalidad y distanciamiento entre géneros, algo que evolucionará dentro de la industria musical.

