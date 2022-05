Gussy Lau sube un video interpretando una canción de desamor tras escándalo con Ángela Aguilar

El compositor generó sospechas acerca de si terminó su relación con la cantante.

Luego de que Gussy Lau confirmara su relación con Ángela Aguilar, las cosas se salieron de control, ya que la cantante compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró se sentía “violentada” y que las fotografías en las que aparecen ambos besándose, se difundieron sin su consentimiento.

La polémica continuó y Pepe Aguilar defendió a su hija de los rumores que se esparcieron sobre el caso, además de que se llevó a toda la familia a unas vacaciones a París, Francia, lugar donde han compartido sus paseos en importantes monumentos, así como en exclusivos restaurantes.

Tras su último video, Ángela no ha dado más declaraciones sobre su relación con Gussy, y lo único que ha compartido han sido fotos de sus lujosos looks que ha utilizado en su visita a la ciudad del amor.

Por otra parte, desde que la cantante declaró que se sentía molesta por lo sucedido, Gussy no habló más al respecto, pero acaba de publicar una storie en la aparece interpretando una canción de desamor, lo cual levantó sospechas entre sus fans, de si a raíz de los sucedido, la pareja decidió terminar su relación.

El compositor compartió varios fragmentos interpretando su canción “En días como estos”, la cual se colocó hace unas horas, dentro de lo más escuchado en nuestro país.

A pesar de que el cantante subió su interpretación para promocionar la canción, muchos fans Ángela y de él, lo tomaron como una indirecta que podría indicar que su relación terminó.

“En días como estos de dolor, por más valiente que eres lloras, el día parece de cien horas como hoy. En días como estos de dolor, tomar está justificado, a quien de aquí no le ha pasado, no más con mis amigos, hay dos tres que están perdidos, los entiendo pues así me encuentro yo”, dice un fragmento de la canción.









