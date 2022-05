Hailey Williams de Paramore dice que la gente no sabe qué es el emo

“La gente está muy confundida sobre lo que es el maldito emo”. Quién mejor que una de las principales exponentes del emo para decir qué sí y qué no califica como emo.

¿Te acuerdas de esa época en la que Hailey Williams estaba en todas las portadas de revista, Paramore era una de las bandas más grandes y exitosas del mundo y el emo era el género más popular del momento? Si naciste después del año 2000, es probable que no. Sin embargo, Paramore marcó a los adolescentes dosmileros y, ahora que el emo está pasando por un nuevo revival, la banda está de regreso con lo que será su sexto álbum de estudio.

Y aunque el emo está de regreso y eso es una buena noticia para los adolescentes que hoy son adultos independientes, Hailey Williams considera que ya a todo se le llama “emo”. Y no, no cualquier banda de happy punk de inicios de milenio califica como tal. Esto es lo que la cantante opinó al respecto en su podcast de BBC Sounds llamado, irónicamente, ‘Everything is Emo’ (’Todo es emo’):

“Desde el primer día me quedé anonadada cuando escuché por primera vez la palabra ‘emo’”, dijo. “La busqué en Internet e intenté comprenderla, porque me estaba metiendo en un género musical que no era popular en la radio. Descubría todo un nuevo mundo y quería entenderlo mejor porque quería saber todo al respecto, quería ser parte de eso. El emo ha cambiado mucho a lo largo de los años. Pero hay algo que no ha cambiado: la gente está muy confundida sobre lo que es el maldito emo”.

El título de su podcast, ‘Everything is Emo’, viene de una entrevista que le hicieron a Ian MacKaye de en la que el músico asegura que el género es una tontería porque, si lo pensamos, toda la música está basada en y motivada por las emociones:

“Uno de los artículos que leí en este entonces, cuando tenía 13 años, tenía a Ian MacKaye de Minor Threat y Fugazi diciendo algo como ‘eso es una estupidez, todo es emo’. ‘El punk es emo porque la gente está expresando su ira y su frustración’ o lo que sea. Y lo he visto evolucionar a través de los años, como si dijeras que un minuto el emo suena a pop punk y al siguiente suena como Phoebe Bridgers y Conor Oberst haciendo un proyecto juntos. En este punto, la gente está mucho más abierta a distintas versiones del mundo y creo que eso es muy cool”.

Y es que, en esa época, el emo no era tan bien visto por los seguidores de otras corrientes musicales (cómo olvidar el día legendario en el que punks y emos se enfrentaron en la Glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México). Los mismos Paramore llegaron a decir, en entrevistas, que no eran emo:

“Estábamos muy preocupados, especialmente yo, por no ser considerada ‘poser’ por la escena o lo que sea”, dijo. “Especialmente cuando era niña, la presión estaba en no ser aburrida. Definitivamente, más de una vez, dijimos que no éramos emo en las entrevistas”. Afortunadamente, como dijo Williams, vivimos en una época en la que las personas son mucho más abiertas ante otros tipos de expresiones musicales.





