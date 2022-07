Hanson celebra 30 años de carrera; ofrecerán conciertos en México y comerán taquitos con sus fans

El grupo compuesto por los hermanos Isaac, Taylor y Zac, promocionarán su nuevo álbum “Red Green Blue” durante su gira por México.

Hanson, el grupo de pop-rock formado en los años noventa por los hermanos Isaac, Taylor y Zac, regresarán a México para celebrar 30 años de carrera musical y cantar el hit con el que enamoraron a sus fans mexicanas y con el que se dieron a conocer a nivel mundial, ‘MMMbop’.

El grupo originario de Tulsa, Oklahoma, aprovechará su nueva visita al país para promocionar el álbum “Red Green Blue”, el cual está compuesto por los tres proyectos en solitario de cada integrante de la banda y el cual fue coproducido por el ganador del premio Grammy Jim Scott (Tom Petty, Red Hot Chili Peppers, Wilco) y el artista y productor ganador del premio Grammy David Garza (Fiona Apple, Midland, Sharon Van Etten).

En entrevista para Cultura Colectiva, los hermanos Hanson platicaron sobre el proceso creativo de su nuevo proyecto, la evolución que han tenido como banda en las últimas décadas y qué expectativas tienen acerca de su visita a México.

¿”Red Green Blue” tiene algún significado especial para ustedes?

Isaac: El significado de los colores empieza, además de que son nuestros colores favoritos, a partir de enviar mensajes como personas individuales y luego unir las voces como banda, así que lo importante de este álbum es que, al hacer música durante 30 años, contar una historia y darle a la gente oportunidades para bucear en nuevos lugares y nuevas partes de quién eres como un artista creativo. Pensamos que era una forma muy única de mostrar a las personas quiénes somos como banda.

Taylor: Yo soy rojo, Isaac es verde y Zac es azul.

¿Cómo se sienten de visitar México una vez más?

Taylor: Estamos extremadamente emocionados de regresar a México una vez más porque tenemos grandes memorias de allá, grandes fans muy leales y es un hermoso país.

Isaac: Siempre queremos comer comida mexicana, es una de las partes más emocionantes de estar México. Comeremos todo lo que se nos presente y salsa, mucha salsa.

¿Qué memorias o anécdotas tiene con sus fans mexicanas?

Taylor: Tenemos muchas buenas memorias. Tuvimos increíbles conciertos en Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey... Hemos tenido algunas experiencias locas como cuando corrimos para lograr escapar de una tienda, probablemente hace unos 20 años, o cuando había mucha gente y tuvimos que escapar del estacionamiento. El poder de la música conecta a las personas, es decir, no hablamos español, pero la música sigue brindando alegría los fans y eso es increíble.

Isaac: Tal vez no hablamos el idioma nativo de algunos países que hemos visitado, pero con el ritmo, la melodía y la emoción que viene del canto puedes entender a dónde van las canciones o de dónde vienen y ese lenguaje universal es realmente único y hermoso, porque une a las almas, es decir, no importa de dónde vienes, no importa las ideas con las que creciste, todos nos unimos como comunidad alrededor de las canciones.

¿Cómo ha sido para ustedes esa transición musical y personal en estos 30 años?

Isaac: Creo que lo interesante es tener desafíos, tienes que ser persistente y flexible. Empezamos una compañía disquera en el 2003 y fue porque queríamos seguir teniendo una carrera musical y sentir que teníamos el control en varios aspectos. Necesitábamos crear estabilidad y confiamos en nuestros fans que hemos tenido al menos desde hace casi 20 años. ¿Fue fácil? No, pero fue la decisión correcta para nosotros.

Zac: Creo que una gran carrera es aquella en donde te involucras y sabes lo que estás haciendo. Teníamos esta situación única e importantes caras de la vida de ser niños a adolescentes y luego ser adultos, casarnos, tener hijos, hacer la disquera... Creo que lo mejor es mostrar esas historias en las canciones y hacer reflexiones en el lugar y el tiempo. No estás mostrando al mundo un personaje, estás mostrando qué viene realmente de ti.

Finalmente, los Hanson mencionaron están muy emocionados por su visita a México y agradecieron a sus fans mexicanas por apoyarlos durante todos estos años.

Conciertos de Hanson en México

25 de septiembre - CDMX - Auditorio Blackberry

27 de septiembre - GDL- Teatro Diana

28 de septiembre - León, Guanajuato - Foro del Lago

29 de septiembre - Querétaro - Teatro Metropolitano

1 de octubre - Monterrey - Pabellón M

Este será el primer gran tour de la banda desde su álbum y gira “String Theory” en 2018. Los fans podrán disfrutar del estreno de 15 canciones del nuevo proyecto, además de las presentaciones en vivo de “Against The World de 2020″ y las canciones favoritas que abarcan 30 años de carrera.

