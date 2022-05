Harry Styles canta “Man, I Feel Like a Woman” junto con Shania Twain

Así se puso el debut de Harry Styles en Coachella 2022.

Harry Styles tuvo su primera presentación en Coachella 2022 en Indio, California. Pasaron todo tipo de cosas en el escenario: salió con un traje que recuerda al de “As It Was”, presentó dos nuevas canciones de su próximo disco ‘Harry’s House’, “Boyfriends” y “Late Night Talking”, y, de repente, subió a la legendaria Shania Twain al escenario para cantar juntos dos de sus canciones más famosas: “Man, I Feel Like a Woman” y “You’re Still the One”.

“Cuando iba en el auto con mi mamá, cuando era niño, esta mujer me enseñó a cantar. También me enseñó que los hombres son basura”, dijo él. “Pero nunca olvidaré los recuerdos que me diste con mi madre”.

Ella, por otra parte, habló de cómo su canción tiene más o menos la misma edad que Harry Styles: “Cuando estaba escribiendo esta canción tú eras solo un niño”, dijo ella. “Se siente muy surreal cantarla contigo ahora”. Después, con guitarra acústica en mano, siguieron con “You’re Still the One”:

Este fue el setlist completo de la presentación de Harry Styles en Coachella 2022:

As It Was (debut en vivo)

Adore You (extendida)

Golden

Carolina

Woman (extendida)

Boyfriends (nueva canción)

Cherry (intro accapella)

Lights Up

She

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (One Direction)

Man! I Feel Like a Woman! (cover de Shania Twain con Shania Twain)

You’re Still the One (cover de Shania Twain con Shania Twain)

Late Night Talking (nueva canción)

Watermelon Sugar

