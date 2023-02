“Esto no le pasa a gente como yo”: la teoría sobre el polémico discurso de Harry Styles

Harry Styles y su discurso en los Grammy 2023, la razón por la que podría estar malinterpretado.

Harry Styles y su discurso en los Grammy 2023 están siendo sumamente criticados… y es que el cantante británico arrasó con el desenlace de la noche al ser galardonado a Mejor Álbum del Año con Harrys’s House, suceso que emocionó a los amantes de la músico, incluso al mismo artista, pues su reacción mostró que no veía venir su reconocimiento.

Harry Styles es considerado uno de los mejor artistas de la actualidad y, con su corta carrera como solista, ya ha destacado dentro de la industria… sobre todo ahora que fue el gran ganador de la noche de los Grammy 2023, sin embargo, no todo fueron festejos y felicidad, los usuarios han criticado duramente al británico debido al discurso que hizo durante su premiación. Pero, ¿qué está pasando con eso?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Harry Styles y su discurso en los Grammy 2023

Harry Styles subió al escenario sumamente conmovido luego de que fuera nombrado por su fan número uno a recibir la estatuilla, el cantante agradeció el apoyo y la importancia de la música; todo iba bien hasta que hizo un comentario que no fue bien visto por todo el mundo.

“En noches como ésta, obviamente es muy importante para nosotros recordar que no existe lo ‘mejor’ en la música. No creo que ninguno de nosotros se siente en el estudio, tomando decisiones sobre lo que nos va a dar uno de estos…”, inició el cantante de ‘As It Was’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Esto no le sucede a gente como yo muy a menudo y esto es muy, muy agradable”, finalizó Styles.

Ésta fue la frase que creó el debate en redes socias, pues los usuarios aseguran que es exactamente el tipo de personas como él las que se llevan esos premios.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Qué dicen sobre el discurso de Harry Styles

La gente aprovechó para recordar que hay muchos artistas como Harry Styles que han sido galardonadas a Mejor Álbum del Año en los Grammy y sólo once artistas de color en toda la historia de los premios, mientras que en la última década sólo un artista de color, Jon Batiste en 2022. De los sesenta y cinco galardonados, cincuenta y dos son blancos y de ellos doce (incluido Harry) son europeos.

“Harry Styles dijo: ‘Esto no le sucede a la gente como yo muy a menudo’ y tengo que ser honesto, no puedo pensar en un tipo de gente a la que le suceda más”, fue uno de los comentarios que más destacaron en el debate.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Y los fans?

Por supuesto, los fans del cantante no tardaron en responder ante los ataques y aprovecharon para recordar que Harry Styles es originario de un pueblo pequeño y de bajos recursos de Reino Unido; desde muy chico comenzó a trabajar en una panadería y fue hasta su audición en X Factor cuando surgieron sus comienzos en la música hasta ser parte de One Direction, una de las agrupaciones juveniles más destacadas.

Los fanáticos aseguran que el discurso de Harry Styles en los Grammy 2023 hablaba más sobre sus inicios, sus raíces y la trayectoria musical que ha recorrido, además de que los nervios se apoderaron de él y la conmoción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Qué dicen los expertos sobre el discurso de Harry Styles en los Grammy 2023

A través de comentarios y videos en las redes sociales, expertos en psicología que han analizado las palabras de Harry y su lenguaje corporal, aseguran que el músico se dejó llevar por el síndrome del impostor, inseguridad, ansiedad y hasta temor.

De acuerdo con lo expertos, Harry Styles no está completamente seguro de su éxito y cree que en cualquier momento se puede arruinar porque –en su mente– no es suficientemente bueno en lo que hace, el autosabotaje es un importante factor en esta situación, aunque el propio británico ha confesado en varias ocasiones que acude a terapia para trabajar su ansiedad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Además, recordemos que Harry atravesaba por mucho nerviosismo desde horas antes de su mención, pues durante su presentación tuvo que enfrentar errores técnicos que provocaron que sus bailarines y él se alteraran a la hora de salir al escenario.

Qué es el síndrome del impostor

El síndrome del impostor es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborares; nosotros mismos somos nuestros propios impostores al no creer que merecemos nuestro trabajo o lo bueno que pasa en él.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Frecuentemente, el síndrome del impostor nos hace sentir como si estuviéramos engañando a nuestros compañeros de trabajo para que piensen que somos buenos en lo que hacemos, pero en nuestra mente imaginamos que somos un fraude. Este síndrome genera presión elevada de rendimiento e imagen, falta de confianza en uno mismo y dudas constantes.

Los expertos aseguran que esto es lo que pudo haber pasado con Harry Styles en pleno discurso de los Grammy 2023 y que, en realidad, no quiso insultar a nadie. Sino que realmente aquel logro lo veía muy lejano para él y lo que ha vivido.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte