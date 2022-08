Hell and Heaven: Regresa el festival de metal a México

Uno de los festivales metaleros más importantes vuelve en 2022 con un cartel que incluye a Judas Priest, Slipknot, KISS y Megadeth.

Poco antes de la pandemia, en 2020, se llevó a cabo el último Hell & Heaven en el Foro Pegaso. Después de eso, todo fue silencio y tardamos al menos dos años en tener otro festival que trajera a las bandas más importantes del heavy metal. Hoy los organizadores del festival anuncian su regreso, con un cartel que nos suena bastante familiar.

El Hell & Heaven, en su edición de 2022, se llevará a cabo durante tres días los próximos 2, 3 y 4 de diciembre en el Foro Pegaso.

Este es el cartel confirmado para el día 2 de diciembre de 2022: Scorpions, Pantera, Meshuggah, Arch Enemy, Epica, Cradle of Filth, Venom, Possessed, Marduk, Vended, Naglfar, Taake, Mortuary, Deadly Apples, Cemican, Obesity, Killbane, El Chivo, Mexxica, Kill Us, Minipony, Strike Master, Lineage, Shattered Vessels y Deborah.

Para el 3 de diciembre el cartel incluye a Slipknot, Judas Priest, Bad Religion, Behemoth, Trivium, Kittie, Heaven Shall Burn, Pain, Unleashed, Benediction, Demolition Hammer, Cryptic Slaughter, Kampfar, Nifelheim, Revocation, Destroyer 666, Especimen, Acidez, S7N, Cruachan, Atherevm, Garrobos, Artilleria, B Caos, For Centuries, The Shelter, Todos los Muertos.

El 5 de diciembre tocan KISS, Megadeth, Mercyful Fate, Ska-P, Panteón Rococó, P.O.D, Stryper, Hypocrisy, Tormentor, Butcher Babies, While She Sleeps, Suicide Silence, Einherjer, Soziedad Alkoholika, Voodoo Glow Skulls, Born of Osiris, 3 Puntos, Nightbreed, Transmetal, Los Mala Vibra, Tulkas, Voltax, Rotten, Hate Ritual y Surgery.

Los boletos salen a la venta los próximos 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en preventa, solo con tarjeta de crédito.

