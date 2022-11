“Hello You”, la historia de la canción de Arctic Monkeys en ‘The Car’

Alex Turner explica de dónde salió esta canción, una de las mejores del séptimo álbum de Arctic Monkeys.

El séptimo disco de Arctic Monkeys, ‘The Car’, salió el 21 de octubre de 2022. Una de las mejores canciones es “Hello You”, con una letra muy críptica que pocos entienden. ¿Qué es “LEGO Napoleon”? ¿Es el Rawborough Snooker Club un lugar real? ¿A qué se refiere Alex Turner cuando habla de pedir una disculpa “por una de las últimas veces”?

La canción nació en 2019, explica Alex Turner en entrevista con Radio X, cuando Arctic Monkeys empezó las sesiones de grabación para un nuevo disco. Todos sabemos lo que llegó después: una pandemia y, con ella, un montón de restricciones que retrasaron películas, videojuegos y sí, también discos enteros. De esas sesiones a finales de 2019 solamente sobrevivieron las primeras versiones de “Hello You”, la canción que podemos escuchar ahora en ‘The Car’.

La letra inicia con esta frase: “LEGO Napoleon movie, written in noble gas-filled glass tubes”. Alex Turner explica que, para empezar, esa primera línea tiene que ver con un proyecto que Stanley Kubrick planeó después de ‘2001: A Space Odyssey’ de 1968. El director de cine estaba tan obsesionado con Napoleón Bonaparte que escribió un guion, pensado para convertirse en un ambicioso proyecto cinematográfico, pero este nunca llegó a la pantalla grande (y, en su lugar, Kubrick hizo ‘A Clockwork Orange’). “Están LEGO Star Wars y LEGO Batman”, dice Turner. “Me imaginé que esos chicos tomaban el guion de Napoleón que Stanley Kubrick no hizo. Creo que pensaba algo así, que se lo daban a los que hicieron las películas de LEGO.

Turner dice que, en el pasado, la canción se habría mantenido al margen de ser sobre el proceso creativo. “Probablemente eso no era bienvenido en la letra de la canción, pero es un poco una referencia a la idea de tener ideas... o algo”. John Kennedy de Radio X hace hincapié en lo curioso que sería ver la pequeña mano de la figura de LEGO de Napoleón y cómo le harían para ponerla dentro de su chaqueta.

Sobre el Rawborough Snooker Club, Alex Turner explica que no es un lugar real, pero tampoco es una ficción propia. Es una referencia a un lugar dentro de la película Tread Softly Stranger de 1958. Nadie en la banda la ha visto, pero Turner tiene una conexión con su abuelo a través de esa película, en la que trabajó durante las grabaciones cerca de su casa.

Letra de “Hello You” de Arctic Monkeys

LEGO Napoleon movie

Written in noble gas-filled glass tubes

Underlined in sparks

I’ll admit it’s elaborate for a waking thought

Vortex to vortex

The business they call show

Hasn’t ever been this pumped up before

Hello, gruesome

There’s just enough time left to swing by

And re-address the start

If you call and have them pull around the car

And stop specializing in stories from the road

Hello you, still dragging out a long goodbye?

I ought to apologize for one of the last times

As that meandering chapter reaches its end

And leaves us in a thoughtful little daze

This electric warrior’s motorcade

Shall burn no more rubber down that boulevard

Read the message I left on the thank you card

Overtaking the tractor

Waiting for sets of winds and bends to level out again

Picking your moment along a country lane

The kind where the harmonies feel right at home

Hello you, still dragging out a long goodbye?

I ought to apologize for one of the last times

Taking a dive into your crystal ball

I’ve snorkeled on the beaches fruitlessly

Why not rewind to Rawborough Snooker Club?

Could pass for seventeen if I just get a shave and catch some Z’s

Hello you

Hello you





