El tráfico final de la hija de Whitney Houston y las similitudes con el de su madre

La muerte de la hija de Whitney Houston fue una de las más trágicas y conmovedoras del mundo del espectáculo.

La muerte de la hija de Whitney Houston fue una de las más conmovedoras en el mundo del espectáculo, pues perdió la vida tres años después de la partida de su madre y a una muy corta edad. Bobbi Kristina Brown fue la única hija de la cantante con Bobby Brown, quienes se casaron el 18 de julio de 1992, justo cuando ambos se encontraban en la cima de sus carreras. Un año más tarde le dieron la bienvenida a su primera hija, quien siempre se mantuvo a la vista del público debido al reconocimiento de sus padres.

Quién fue Bobbi Kristina Brown, la hija de Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown tenía la intención de seguir los pasos de sus padres y convertirse en cantante, actriz y bailarina. En varias ocasiones apareció junto a Whitney en algunos de sus conciertos, incluso, cantó su propia versión de ‘I’m Your Baby Tonight’ de su madre, en Being Bobby Brown. Asimismo, apareció en una serie de programas especiales de televisión y desempeño un papel en la serie de Tyler Perry, For Better or Worse en 2012.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Bobbi creció en medio de las cámaras y los reflectores, y su primera aparición fue a los ocho meses de edad en una entrevista de su madre con Barbara Walters. En su primer año, la heredera Brown-Houston apareció en el escenario del American Music Award de 1994, cuando Whitney subió a recoger su premio.

Asimismo, su voz fue grabada para la canción de su madre My Love Is Your Love, que pertenece al álbum que lleva el mismo título, en 1998. Además, apareció en el álbum navideño de Whitney Houston de 2003, titulado One Whish: The Holiday Album.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Bobbi Kristina Brown y Whitney Houston

Pese a la atareada vida de Whitney, siempre intentó mantener cerca a su hija. Luego de que muriera a los 48 años de edad, en la bañera de un hotel en febrero de 2012, Bobbi quedó inconsolable, sin embargo, también había quedado como la única beneficiaria de todo el patrimonio de la cantante, incluida su ropa, joyas, automóviles, objetos personales y muebles.

La estrella de la música estipuló que su única hija recibiría pagos del fondo fiduciario en cuotas hasta que cumpliera 30 años de edad, hasta ese entonces recibiría el resto del patrimonio de su madre valuado en 115 millones de dólares.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Bobbi Kristina Brown expresó que había sentido el espíritu de su madre en 2012, por lo que estaba convencida de continuar con su legado y convertirse en una gran artista, incluso, personalidades reconocidas aseguraban que poseía un gran talento y que tendría un gran futuro.

Bobbi Kristina Brown y su muerte

Bobbi Kristina Brown fue encontrada en terribles condiciones el 31 de enero de 2015 por su prometido Nick Gordon; fue hallada boca abajo en la bañera de su casa en Alpharetta, Georgia, y, de acuerdo con los médicos, la joven aún estaba con vida cuando fue transportada al hospital y al principio no encontraron evidencia de drogas y alcohol, aunque esto fue discutido después. Los médicos tomaron la decisión de colocar a la joven en un coma inducido luego de que determinaran que su función cerebral estaba “significativamente disminuida” y le aseguraron a la familia que su recuperación sería un milagro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Bobbi Kristina Brown murió en cuidados paliativos el 26 de julio de 2015, a los 22 años de edad. Su fallecimiento fue considerado muy similar al de Whitney Houston, pues ambas habían muerto por sumergirse accidentalmente en la bañera.

La autopsia de Bobbi Kristina Brown no encontró una causa subyacente obvia de muerte ni lesiones significativas, aunque tiempo más tarde sí hallaron restos de marihuana, alcohol, cocaína, medicamentos para la ansiedad y morfina. La causa de muerte no pudo ser confirmada, pues el forense no determinó si se había tratado de un accidente o un suceso intencional, por ello, clasificaron el fallecimiento como indeterminado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tras la muerte de la joven hija de Whitney Houston, se estrenaron varios documentales sobre ella y su madre, su historia de amor con Nick Gordon y las similitudes de la muerte de ambas.

Podría interesarte