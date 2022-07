“La Fuerza del Destino”, el hit de Mecano que Nacho Cano compuso para su más grande amor

Nacho Cano se inspiró en una de sus relaciones amorosas más importantes para escribir el icónico hit.

En 1981, Mecano, un trío español conformada por Ana Torroja, José María y Nacho Cano llegó a la escena musical Iberoamericana y en poco tiempo logró convertirse en una de las bandas más aclamadas de la década de los ochentas.

Con tan solo seis álbumes a lo largo de su trayectoria que duró más de una década, la agrupación hizo famosas canciones como Cruz de Navajas, Hijo de la Luna, Maquillaje, Me cuesta tanto olvidarte, entre muchas otras.

No solo la voz de Torroja cautivó a los fans, sino que los hits de Mecano tenían un sello especial: las letras de Nacho Cano, quien era el que componía la mayoría de las canciones.

Entre todos sus éxitos, La Fuerza del Destino, es uno de los más memorables debido a la historia de amor que hay detrás de la composición.

Cano escribió esta canción que vio la luz en 1988 cuando la banda lanzó su álbum Descanso Dominical, a una de sus ex novias que más lo marcaron: Coloma Fernández, a quien también dedicó El 7 de septiembre.

Cano y Fernández tuvieron un romance que duró más de una década y hasta la fecha, el compositor sigue recordando a su ex pareja. También ella ha concedido entrevistas al respecto.

“Nos conocimos en la discoteca Golden, que en La fuerza del destino se menciona como ‘el bar del oro’. Era una discoteca muy divertida. Los camareros iban con sus monos, era modernísima. Ahí hablamos por primera vez. Él tenía 18 y yo 19 y lo que me llamó la atención fue su cara. Me pareció como con una cara muy especial. Nacho era distinto. Bailaba ballet clásico, meditaba, hacía yoga, destacaba”, relató Coloma en una entrevista con el programa Pongamos de qué hablo.

Fernández también confesó que fue ella quien eligió a Penélope Cruz para que la interpretara en el video de la canción. En ese momento la actriz no era famosa, ya que tenía 14 años e iba empezando su carrera.

Cabe destacar que Nacho Cano y Penélope tuvieron una relación varios años después de que se conocieron en la grabación de este video, algo que a Coloma le lastimó.

“Recuerdo perfectamente que Nacho me enseñó fotos de tres posibles candidatas y Penélope era la que veía más parecida a mí. Me acuerdo de que vino a casa, se probó la ropa y yo decía ‘madre mía, ¡qué mujerona!’, a pesar de que tenía solo 14 años. Era muy niña. Me acuerdo de que estaba su padre ahí mediando, porque no se sabía si se podían dar un beso... O sea, que ella era una niña niña. Pero también recuerdo su química. A una mujer no se le escapa nada. Aunque también tengo que decir que la relación de ellos comenzó muchos años después”, relató en dicha entrevista.

Al final Coloma y Nacho se separaron debido a que no supieron manejar la fama que el compositor comenzó a tener con Mecano, a pesar de esto siempre se mantuvieron en contacto y todavía después de que se separaron, se veían cada año en la fecha de su aniversario para platicar y revivir viejos momentos.





