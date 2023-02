La historia de ‘As It Was’ de Harry Styles que le da un abrazo cálido a nuestro corazón

La historia de ‘As It Was’ de Harry Styles es una de las más profundas y conmovedoras del cantante británico.

La historia de ‘As It Was’ de Harry Styles es todo lo que necesitamos para darnos un abrazo al corazón, y es que el músico británico sabe plasmar en canciones todo lo que no nos atrevemos a decir por ello, nos es tan fácil conectar con él y con cada una de sus letras. Harry es considerado uno de los mejores músicos de la actualidad, además de una inspiración en la moda; su talento y energía ha conquistado millones de corazones al rededor del mundo y los expertos aseguran que ya tiene asegurado un lugar muy especial dentro de la industria.

Los éxitos y reconocimientos van en aumento para Harry Styles, y prueba de ello fue su Love On Tour, en el que nos presentó en vivo Harry’s House y, junto con éste, ‘As It Was’, tema descrito como una de las mejores creaciones de su carrera. Esta canción marcó el regreso del músico británico tras tres años de ausencia, además de que fue un adelanto de su tercer álbum de estudio, lanzado en mayo de 2022. Sin embargo, para los fans, es mucho más que eso, ‘As It Was’ es, sin duda, un abrazo cálido al corazón, que habla de lo que queremos pero no podemos decir. Y parece que algo así le pasaba a Harry Styles.

Historia de ‘As It Was’ de Harry Styles

Toda canción posee una historia detrás y, aunque muchas veces no la sepamos, nosotros le adoptamos una propia cuando las escuchamos, por eso la música se vuelve tan íntima y especial. En algunas ocasiones, los artistas abren su corazón para revelar qué hay detrás de sus composiciones, justo como Harry Styles cuando habló sobre el significado de ‘As It Was’.

‘As It Was’ es una de las canciones más profundas que ha escrito el músico y también muy poderosa emocionalmente; habla sobre las transiciones personales en la vida, el aislamiento, la ansiedad y también la compañía propia. Y el propio Harry le adoptó el significad de metamorfosis.

“Se trata de una metamorfosis, de perderse y encontrarse. Se trata de aceptar el hecho de que la vida te golpea en diferentes momentos y no cuando uno se le espera. Es maravilloso pero con estas cosas viene un viaje emocional muy complejo”, confesó Harry Styles sobre ‘As It Was’.

Asimismo, en varias de las estrofas el músico hace referencia a momentos que vivió en el pasado, pero que por cualquier razón, nada de eso volverá.

‘As It Was’ de Harry Styles: un éxito rotundo

‘As It Was’ es considerada una de las mejores canciones de 2022, además ganó un récord Guinness por ser la canción más escuchada en las plataformas de música en 24 horas, se mantuvo en las listas de popularidad del mismo año y se ha posicionado como uno de los temas más importantes dentro de la industria en la actualidad.

‘As It Was’ de Harry Styles es un tema que sana heridas, uno con el que es casi imposible no identificarnos y relacionarlo con algún momento de nuestra vida. Sin duda, una letra melancólica que, probablemente, se quedará con nosotros mucho tiempo más.

Harry Styles siempre logra escribir en sus canciones todo lo que nosotros no podemos decir en voz alta.

