La historia de ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston y la razón por la que cautivó al mundo

La historia de ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston y los motivos por los que se convirtió en una de las mejores canciones del mundo.

La historia de ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston, una de las pruebas que demostraron que la cantante sí fue la mejor voz de su generación, tal como la llamó su representante Clive Davis. La cantante ha superado grandes récords en la industria, de hecho, es una de las artistas más premiadas a lo largo de la historia, según el Libro Guinness; su legado continúa presente hasta la actualidad y es una de las más grandes inspiraciones para las nuevas generaciones de músicos.

‘I Will Always Love You’ es uno de los temas más reconocidos de Whitney Houston y fue canción para la película The Bodyguard (El guardaespaldas) que la tuvo como protagonista junto a Kevin Costner. Gracias a la interpretación del tema, la cantante logró elevase aún más en el récord de ventas, pues lo llamaron “una interpretación magistral” y aseguran que se trata de una de las mejores canciones de la historia.

Historia de ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston

‘I Will Always Love You’ pertenece a Dolly Parton, una de las principales representantes de la música country; la cantante fue reconocida durante mucho tiempo por su estilo innovador y su peculiar voz y fue Johnny Cash quien a animó la que triunfara en la música.

En 1966, Dolly estaba en el mejor momento de su carrera, se posicionó en listas de popularidad, lanzó discos como solista y se mantuvo exitosa durante siete años. A inicios de los 70, la cantante decidió alejarse del ciclo de Wagoner, su mentor, por lo que su despedida la representó con ‘I Will Always Love You’, que la escribió como agradecimiento a los años que trabajó junto a Porter.

Cuatro años más tarde, la solista publicó una versión country del tema y fue muy bien recibida por parte del público. Artistas como Linda Ronstadt también hicieron su propia versión de ‘I Will Always Love You’ en aquellos años.

‘I Will Always Love You’ y Whitney Houston

A través de una entrevista, el mismo Clive Davis, el grande representante de estrellas dentro de la industria musical, incluida Whitney Houston, fue quien reveló cómo llegó ‘I Will Always Love You’ a sus vidas. Y es que El guardaespaldas fue dirigida Mick Jackson y producida por Kevin Costner, y fue este último el que sugirió el tema para la cinta.

Costner, Whitney, David Foster (productor musical) y Clive se dieron cuenta de que se trataba de la canción perfecta para la escena del avión, así que el productor puso manos a la obra y le envió a Davis una grabación a capela que enseguida lo impactó.

“David me mandó una grabación a capela que me impactó. ‘No lo tomes tal cual al demo’ le voy a agregar instrumentos. Pasaron dos semanas y me llamaron de los estudios Warner Bros y me dijeron que teníamos que salir con el simple. El demo no se pudo modificar mucho y gran parte quedó en la versión del film”, expresó el representante de la cantante.

En cuanto ‘I Will Always Love You’ fue lanzada y empezó a escucharse en la radio, se convirtió en un éxito rotundo en muchas partes del mundo. Fue galardonada a varios premios, aunque nunca pudo competir para el Oscar debido a que es un tema original de 1973, sin embargo, el mundo no pudo evitar cautivase con la adaptación de Whitney.

A más de treinta años de su lanzamiento, ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston sigue siendo el sencillo más vendido de todos los tiempos de una artista femenina, además de su éxito, se convirtió en un fenómeno cultural que, hasta la actualidad, sigue vigente.

