La historia de ‘Last Chrismas’ de Wham! que parece, pero no tiene nada que ver con la Navidad

La historia de ‘Last Chrismas’ de Wham! no tiene que ver precisamente con la Navidad y la magia de ésta, de hecho, es lo contrario. Y es que en cuanto diciembre empieza, los villancicos suenan y nos rodean de esta sensación de que ya estamos en una de nuestras épocas favoritas; en esta playlist ‘Last Chrismas’ siempre tiene un lugar importante, aun cuando no está relacionada con diciembre y sus fechas especiales.

La historia de ‘Last Chrismas’ de Wham!

George Michael fue el encargado de escribir ‘Last Chrismas’, aunque sin ninguna intención de plasmar la época decembrina, al contrario. El tema fue lanzado el 3 de diciembre de 1984 como uno de los sencillos promocionales de Music from the Edge of Heaven, el último álbum del dúo.

Andrew Ridgeley, la otra mitad de Wham!, reveló que George escribió ‘Last Chrismas’ luego de que ambos visitaran la casa de sus padres, algo que, de acuerdo con el músico, para Michael fue como “encontrar oro”. Ridgeley narró que, mientras comían, su amigo y colega desapareció y se quedó en el piso de arriba durante una hora, al volver, estaba emocionado de la inspiración que había surgido.

“Fuimos a su antiguo dormitorio, donde habíamos pasado tantas horas de niños grabando programas de radio y jingles, y donde él tenía un teclado y una grabadora. Entonces empezó a tocar el principio y el estribillo de ‘Last Chrismas’”, reveló Andrew Ridgeley.

Pese a que el título de la canción está relacionado con la Navidad, el significado no tiene nada que ver con ésta, más bien trata sobre encontrarte con tu ex luego de poner punto final a la relación. En la historia nos enteran de que la novia de Andrew (interpretada por Kathy Hill) estuvo antes con George, quien en la canción le reprocha que ahora esté con su amigo luego del amor que vivieron.

“Fue un momento maravilloso, George había conseguido hacer alquimia musical… había convertido la esencia de la Navidad en música. La letra sobre una traición amorosa le daba el toque magistral y, como era de costumbre, conseguía llegarte al corazón”, aseguró el músico sobre la canción.

El videoclip de ‘Last Chrismas’ de Wham!

El video musical de ‘Last Chrismas’ de Wham! muestra a George Michael y Andrew Ridgeley con sus respectivas parejas en una reunión con amigos, a quienes se encuentran en una estación de esquí en Suiza… lo que nos indica que la letra estaría dirigida a la supuesta novia de Andrew.

‘Last Chrismas’ no consiguió el puesto número 1 en las listas

Gracias a TikTok, ‘Last Chrismas’ se ha vuelto a posicionar en las listas de popularidad después de tres décadas, sin embargo, en su momento no pudo liderarlas, aunque sí logró estar en el top 10, incluso vendió más de 2 millones de copias.

Fue hasta 2021 cuando Wham! consiguió el primer lugar en los charts musicales del Reino Unido, destronando canciones navideñas como ‘All I Want For Chrismas Is You’ de Mariah Carey. Y es que, gracias a las redes sociales, luego de la muerte de George Michael, el 25 de diciembre de 2016, los fans lanzaron una campaña para que ‘Last Chrismas’ tuviera su momento de gloria.

Desde su uso en TikTok, ‘Last Chrismas’ se encuentra en el lugar número 10 del Billboard Hot 100 y posición 3 del Official Singles del Reino Unido; actualmente es considerada una de las canciones más representativas de Navidad y un clásico en fechas decembrinas.

