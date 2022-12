La historia de desamor detrás de ‘Somebody Else’ de The 1975

El videoclip es protagonizado por el vocalista de la agrupación, Matt Healy, en un estado sumamente vulnerable.

La historia de ‘Somebody Else’ de The 1975 es aquella que cualquiera hemos vivido en algún momento de nuestra vida; es la canción precisa de desamor que relata las heridas de un corazón roto y el dolor del amor. No pudo representar de mejor manera todo lo que podemos atravesar esa primera noche, luego de poner punto final a un capítulo importante de nuestra vida, la primera noche cuando no podemos asimilar que esa persona ha elegido a alguien más: la primera noche en la que pretendemos dejar de amar.

The 1975 se ha consolidado como una de las agrupaciones más reconocidas de la actualidad a nivel mundial, obteniendo éxito tras éxito luego de arrancar como teloneros de reconocidas bandas como Arctic Monkeys, Paramore, entre otras. Hoy en día, ya cuentan con cinco álbumes de estudio, entre los que destaca I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, sobre todo, un tema en especial que nos llega al alma: ‘Somebody Else’.

Historia de ‘Somebody Else’ de The 1975

‘Somebody Else’ de The 1975 se estrenó en 2016, que pertenece a su álbum I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, y durante la trayectoria de la banda inglesa ha sido uno de los temas más exitosos y reconocidos de los últimos años. Y claro que lo es, cómo no nos vamos a identificar con esa desgarradora letra.

La canción habla sobre una ruptura amorosa muy desgarradora; el desgaste de una relación y la hostilidad de ésta que provoca que una de las dos partes encuentre lo que busca en los brazos de alguien más… y el otro lo descubre.

El videoclip es protagonizado por el vocalista de la agrupación, Matt Healy, en un estado sumamente vulnerable, justo ese momento de dolor e impotencia en el que todos hemos estado cuando terminamos una relación. Esa primera noche de dolor en la que, con los efectos del alcohol, nos pasa de todo, pensando que somos las personas más desafortunadas del universo.

‘Somebody Else’ profundiza en los sentimientos que todos atravesamos al finalizar una relación y representa las diferentes fases de una ruptura como celos, dolor, melancolía, amargura, enojo y desamor… hasta encontramos con nosotros mismos.

En el videoclip podemos ver a Matt Healy sobreviviendo a todas estas emociones, lleno de dolor y tristeza, luchando por olvidar lo sucedido hasta que, al final, confunde a cada una de las mujeres con las que se encuentra con él mismo, un posible mensaje de que, así como podemos demostrar amor por alguien más, también debemos hacerlo con nosotros mismos. Sanar y cerrar la herida, antes de ir hacia algo nuevo.

El desahogo, el desamor y el dolor son protagonistas de este tema que, hoy en día, es considerada una de las mejores canciones de la última década, incluso, medios británicos la nombraron la mejor canción del 2016.

