Historia de ‘Te quedó grande la yegua’ de Alicia Villarreal y cómo se relaciona con Arturo Carmona

La historia de ‘Te quedó grande la yegua’ de Alicia Villarreal siempre ha estado vinculada con su divorcio con Arturo Carmona.

La historia de ‘Te quedó grande la yegua’ de Alicia Villarreal generó infinidad de especulaciones sobre su origen, pues hay quienes aseguran que el tema fue dedicado a Arturo Carmona, exesposo de la cantante mexicana, y hoy en día es una de las canciones más exitosas de su trayectoria.

Y es que Alicia Villarreal y Arturo Carmona fueron novios durante dos años y luego decidieron contraer matrimonio en 1998 en la catedral de Monterrey, cuando la cantante ya se encontraba embarazada de su primera hija, Melanie Carmona. Después de dos años de matrimonio, los fans mexicanos se conmovieron luego de que se anunciara que la unión de ambos famosos llegaría a su fin por supuestas infidelidades por parte del actor hacia la cantautora.

La expareja nunca detalló las razones de su separación, sin embargo, Arturo Carmona negó los rumores de infidelidad hacia Alicia Villarreal.

La historia de ‘Te quedó grande la yegua’ de Alicia Villarreal

El rumor de ‘Te quedó grande la yegua’ es una canción para Arturo Carmona surgió luego del divorcio de ambos famosos, pues Alicia Villarreal estrenó la canción después de su separación.

La letra de la canción habla sobre una mujer que enfrenta la separación con su expareja, quien no la supo valorar, la razón por la que inmediatamente se relacionó con Arturo Carmona y su divorcio.

Las especulaciones fueron demasiadas hasta que el mismo Arturo Carmona expresó ante los medios que esta canción no fue escrita para él, al contrario, reveló que Villarreal aprovechó lo que sucedía en su vida personal para lanzar este tipo de temas y que funcionaran.

“No es una canción para mí, ya lo ha dicho ella mil veces. Lo que pasa es que sucedió en un momento de ruptura, sucedió cuando ella y yo estábamos tomando una decisión de separarnos, pero no es una canción para mí. No me queda el saco”, expresó el deportista.

Asimismo, el actor confesó que acepta que la canción se vincule hacia él y su separación, sobre todo porque hoy en día es uno de los más grandes éxitos de la música vernácula, sin embargo no se siente para nada identificado.

Por otro lado, también se ha revelado que Alicia Villarreal compuso ‘Te quedó grande la yegua’ cuando su matrimonio con Arturo Carmona seguía de pie, por lo que no existiría ningún motivo para que fuera escrita para él. El problema fue la fecha de su estreno, que se llevó a cabo después de la polémica separación.

Actualmente, Alicia Villarreal y Arturo Carmona mantienen una relación basada en el respeto y cariño por su hija Melanie Carmona, quien comparte los mismos talentos que su madre en la rama de la música.

