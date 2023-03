La historia de ‘The Climb’ de Miley Cyrus que le recordará a Hannah Montana por siempre

Y Miley la sigue interpretando en algunos de sus conciertos.

Miley Cyrus sigue creciendo profesional y emocionalmente, y lo ha reflejado a través de su nuevo disco Endless Summer Vacation, donde plasma emociones intensas, oscuras y también muy reales porque todos hemos estado allí en algún momento del camino.

Para llegar a esa madurez musical, Miley Cyrus tuvo que recorrer un arduo camino, cargando con un pasado que, sin quererlo, la ha acompañado hasta la actualidad: Hannah Montana y todo el éxito que este personaje incluye.

La era Disney de Miley marcó un antes y un después en su carrera y precisamente esa frontera la dividió ‘The Climb’, uno de los temas más exitosos y conmovedores de la cantante poco antes de iniciar su camino como solista y que, sin quererlo, la ha acompañado hasta el día de hoy.

La historia de ‘The Climb’ de Miley Cyrus

Miley Cyrus estrenó Hannah Montana: La Película en 2009, un proyecto con que marcó el final de una era pero el inicio de otra; fue uno de los últimos proyectos de la cantante para Disney Channel y el cierre del personaje que la había identificado por tantos años.

Uno de los temas más representativos de la cinta, hasta la fecha, es ‘The Climb’, incluso, Miley la sigue interpretando en algunos de sus conciertos para consentir a su público. De hecho, la integró durante las Endless Summer Vacation: Bakyard Session por motivo de su 14 aniversario. Y no, no estamos llorando, se nos metió un Hannah Montana al ojo.

‘The Climb’ fue compuesta por los artistas de country Jessi Alexander y Jon Mabe, y producida por John Shanks; el tema debutó en la lista Hot Country Songs en el #48 en marzo de 2009 y en esa misma semana el padre de Miley, Billy Ray Cyrus, también ingresó a la lista con Back to Tennessee, convirtiéndose en los primeros padre e hija en tener canciones debutando en la misma lista, la misma semana.

Gracias a ‘The Climb’, Miley Cyrus ingresó por primera vez a la lista Adult Contemporary con apenas 16 años, convirtiéndose en la artista más joven en alcanzar ese puesto. Asimismo, fue el primer sencillo de la artista en alcanzar el primer lugar en el listado de Billboard.

Se trata de un tema muy especial que habla de la lucha constante por alcanzar tus sueños, aunque el camino no sea fácil, no te rindes. La canción no ha dejado de acompañar a Miley tanto que, como ya te contamos, no la ha dejado de cantar en sus presentaciones en vivo, pues la artista ha mantenido un vínculo muy fuerte con la letra aunque durante un larg tiempo se encontró molesta con Hannah Montana.

Miley Cyrus y su regreso a Disney

Antes del estreno de su reciente material discográfico, Miley Cyrus sorprendió con la noticia de que estaría de vuelta para colaborar junto a Disney, comenzando con una entrevista y sesión en vivo para promocionar Endless Summer Vacation.

Este nuevo lazo dará la oportunidad de que la artista vuelva a cantar las canciones de Hannah Montana en caso de que lo desee y la verdad es que, si pasa, nos cumpliría el sueño a muchos fans.

