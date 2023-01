Historia de ‘Heroes’ de David Bowie, canción que se convirtió en himno de Berlín

En 1977 David Bowie lanzó ‘Heroes’, una de las canciones más importantes de la historia del rock, la cual se convirtió en un himno para Alemania tras la caía del muro de Berlín.

David Bowie no solo revolucionó la música, también se convirtió en todo un ícono cultural gracias a que algunas de sus canciones fueron reproducidas durante hechos históricos importantes. Un ejemplo de ello es ‘Heroes’, canción lanzada en 1977 que se convirtió en un himno para Alemania tras la caída del muro de Berlín en 1989.

Historia de ‘Heroes’ de David Bowie

El Camaleón del Rock escribió ‘Heroes’ junto a Brian Eno mientras vivió en Alemania (de 1976 a 1978) en un departamento que compartió con Iggy Pop en el barrio de Schöneberg con el fin de lanzar la famosa Trilogía de Berlín, una serie de álbumes llamados: Low (1977), Heroes (1977) y Lodger (1979).

La razón por la que Bowie decidió mudarse a ese país fue por la inspiración musical que recibió, especialmente del grupo alemán de rock Neu! (’nuevo’ en español) que tenía la canción ‘Hero’ de 1975.

El amor fue su inspiración

Ziggy Stardust reveló en algunas entrevistas que ‘Heroes’ se trata de una historia de amor inspirada en lo que vivió su productor Tony Visconti y Antonia Maass, vocalista de una banda de jazz rock alemán, a quienes una vez encontró besándose.

Cabe señalar que Visconti aún estaba casado con Mary Hopkin, así que todo se trató de una aventura.

En una parte de la canción el artista hace referencia a que la pareja se besó en el muro de Berlín en medio de un contexto histórico caótico.

La caída del muro del Berlín

En 1987, 10 años después del lanzamiento de la canción, Bowie volvió a Berlín, interpretó ‘Heroes’ durante un concierto en el que lanzó el mensaje:

‘Enviamos nuestros mejores deseos a nuestros amigos que están al otro lado del Muro’, dijo.

A partir de entonces, la canción comenzó a tener mayor éxito ya que fue considerada como un himno. Incluso el alcalde de la ciudad la reconoció como tal.

‘Heroes’ de David Bowie letra completa

Te dejamos el videoclip oficial para que le pongas play y cantes la canción con ayuda de la letra completa.

I, I will be king

And you, you will be queen

Though nothing, will drive them away

We can beat them, just for one day

We can be heroes, just for one day

And you, you can be mean

And I, I’ll drink all the time

‘Cause we’re lovers, and that is a fact

Yes we’re lovers, and that is that

Though nothing, will keep us together

We could steal time, just for one day

We can be heroes, forever and ever

What d’you say? I, I wish you could swim

Like the dolphins, like dolphins can swim

Though nothing, nothing will keep us together

We can beat them, forever and ever

Oh we can be heroes, just for one day

I, I will be king

And you, you will be queen

Though nothing, will drive them away

We can be heroes, just for one day

We can be us, just for one day

I, I can remember (I remember)

Standing, by the wall (by the wall)

And the guns, shot above our heads (over our heads)

And we kissed, as though nothing could fall (nothing could fall)

And the shame, was on the other side

Oh we can beat them, forever and ever

Then we could be heroes, just for one day

We can be heroes

We can be heroes

We can be heroes, just for one day

We can be heroes

We’re nothing, and nothing will help us

Maybe we’re lying, then you better not stay

But we could be safer, just for one day

Oh-oh-oh-ohh, oh-oh-oh-ohh, just for one day

