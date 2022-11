“I Only Want To Be With You”, la canción de amor que inspiró el cover de Luis Miguel

Antes de “Ahora te puedes marchar”, Dusty Springfield hizo famosa la versión original “I Only Want to be With You”.

El 8 de noviembre de 1963, el mundo escuchó por primera vez una canción que se pasaría instantáneamente a ser un clásico de todos los tiempos. Si naciste después de esa década, probablemente “I Only Want To Be With You” no te suene. Pero, ¿qué tal “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel? La canción de Dusty Springfield fue un éxito en las listas de popularidad e inspiró el cover que hoy escuchamos hasta el cansancio, desde la radio hasta TikTok. Antes de continuar, puedes escuchar la original aquí:

“I Only Want To Be With You” fue escrita por Mike Hawker e Ivor Raymonde y fue el primer sencillo de Dusty Springfield. La canción alcanzó el cuarto puesto en el UK Singles Chart en enero de 1964 y el doceavo en el Billboard Hot 100. Desde entonces esta canción ha tenido un centenar de versiones en idiomas como inglés, español, portugués, francés y japonés. Uno de los covers más famosos es este de los Bay City Rollers de 1976:

Y, en la segunda mitad de los años 80, la cantante Samantha Fox hizo este cover con un sonido muy característico de la época, con todo y sintetizadores:

Pero la versión más famosa de “I Only Want to Be With You” es, sin duda, la de Luis Miguel. Curiosamente, esta versión en español del clásico de Dusty Springfield no tiene nada que ver con la letra original. En inglés, como su título lo indica (”Yo solo quiero estar contigo”), se trata de una canción de amor que inicia así: “No sé qué es lo que me hizo amarte así, yo solo sé que no quiero dejarte ir, porque empezaste algo, ¿lo puedes ver? Que desde que nos conocimos te prendaste a mí, y es cierto, yo solo quiero estar contigo”.

La versión de Luis Miguel, por otro lado, es todo lo contrario: una canción de desamor dirigida a una mujer que “no supo valorar” el amor que le dieron. Suena hasta a reclamo: “Si tú me hubieras dicho siempre la verdad”, inicia el tema en voz de Luismi. “Si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar”.

“Ahora te puedes marchar” fue el primer sencillo del disco Soy como quiero ser de 1987 y se mantuvo en el primer lugar del Billboard Hot Latin Tracks durante tres semanas no consecutivas. Luis Miguel, que tenía 17 años en ese entonces, se convirtió en el artista más joven en alcanzar ese primer puesto en Hot Latin Tracks. A continuación te dejamos la letra de las dos canciones, dos joyazas que no tienen nada que ver una con la otra.

Letra de “I Only Want To Be With You” de Dusty Springfield

I don’t know what it is that makes me love you so

I only know I never want to let you go

‘Cause you started something, oh, can’t you see?

That ever since we met you’ve had a hold on me

It happens to be true, I only want to be with you

It doesn’t matter where you go or what you do

I want to spend each moment of the day with you

Well, look what has happened with just one kiss

I never knew that I could be in love like this

It’s crazy but it’s true, I only want to be with you

You stopped and smiled at me

Asked if I’d care to dance

I fell into your open arms

And I didn’t stand a chance

Now, listen, honey, I just want to be beside you everywhere

As long as we’re together, honey, I don’t care

‘Cause you started something, oh, can’t you see?

That ever since we met you’ve had a hold on me

No matter what you do, I only want to be with you

Oh, you stopped and you smiled at me

Asked if I’d care to dance

I fell into your open arms

I didn’t stand a chance

Now hear me darling, I just want to be beside you everywhere

As long as we’re together, honey, I don’t care

‘Cause you started something, oh, can’t you see?

That ever since we met you’ve had a hold on me

No matter what you do, I only want to be with you

I said, no matter, no matter what you do

I only want to be with you

Letra de “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel

Si tú me hubieras dicho siempre la verdad

Si hubieras respondido cuando te llamé

Si hubieras amado cuando te amé

Serías en mis sueños la mejor mujer

Si no supiste amar

Ahora te puedes marchar

Si tú supieras lo que yo sufrí por ti

Teniendo que olvidarte sin saber por qué

Y ahora me llamas, me quieres ver

Me juras que has cambiado y piensas en volver

Si no supiste amar

Ahora te puedes marchar

Aléjate de mí

No hay nada más que hablar

Contigo yo perdí

Ya tengo con quien ganar

Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di

Que nadie te ha cuidado como te cuidé

Por eso comprendo que estás aquí

Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié

Si no supiste amar

Ahora te puedes marchar

Aléjate de mí

No hay nada más que hablar

Contigo yo perdí

Ya tengo con quien ganar

Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di

Que nadie te ha cuidado como te cuidé

Por eso comprendo que estás aquí

Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié

Si no supiste amar

Ahora te puedes marchar

Si no supiste amar

Ahora te puedes marchar

