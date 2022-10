iLe estrena ‘Nacarile’, su tercer álbum lleno de poder femenino

La cantante puertorriqueña incluye en su nuevo disco colaboraciones con Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Flor de Toloache, entre otras.

Ileana ‘iLe’ Cabra, la cantante puertorriqueña conocida por conformar en el 2004 el grupo Calle 13 junto a su hermano René, ‘Residente’, el 21 de octubre lanzó su tercer álbum de estudio al que llamó Nacarile, el cual se trata de un juego de palabras con el nombre de iLe y el coloquialismo puertorriqueño ‘Nacarile del oriente’, una expresión que se traduce como ‘¡Para nada!’.

En este viaje atmosférico y lleno de sonidos latinos, iLe quiso seguir mostrando el poder femenino dentro de la industria musical con colaboraciones excepcionales como la de Natalia Lafourcade, Flor de Toloache, Ivy Queen y Mon Laferte, cantante chileno-mexicana con quien creó el sencillo ‘Traguito’, una canción que no solo reflexiona sobre las cicatrices del amor patriarcal, si no también toma fragmentos de un poema de Julia de Burgos titulado ‘Yo Misma Fui Mi Ruta’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Es una canción que me gustó mucho en general. Me gusta la voz de ILe, es una voz que tiene mucha personalidad y me gusta mucho el tipo de música de tradición que ella hace. A pesar de que la canción ya estaba armada, iLe me invitó a escribir una parte de la misma y fue un desafío aportar algo más a una historia que ya existía. Gracias iLe, disfruté el proceso y espero que todos disfruten el resultado tanto como yo”, compartió Mon Laferte.

Un proyecto musical orgánico y profundo

En Nacarile, la artista apuesta por los géneros clásicos latinoamericanos, la percusión folclórica puertorriqueña, e incluso incursiona de nuevo en el hip-hop. Al mismo tiempo, en el disco incorpora sintetizadores astrales, melodías prismáticas y sonidos que recatan las raíces latinas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mientras que el segundo álbum de iLe nominado al GRAMMY®, Almadura, se basó en ritmos caribeños, el enfoque de la artista en este nuevo proyecto fue el de la experimentación melódica. Sus letras exploran un lado muy personal que se mezcla al mismo tiempo con lo político y social que se viven al día a día en Latinoamérica.

El álbum incluye canciones de protesta feministas y condenas de la colonización, así como un viaje íntimo y profundo a su interior.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En entrevista para Cultura Colectiva, iLe nos platicó sobre esta nueva producción que fue creada de una manera muy natural y orgánica en medio de mucha incertidumbre emocional y musical tras la pandemia.

¿Cómo fue tu experiencia colaborando con grandes artistas?

“Me siento super agradecida y sobre todo honrada de tener a tantas figuras femeninas importantes dentro de la música, cada cual dentro de su estilo y me siento bien contenta de que hayan colaborado en este disco. Siempre encuentro necesario seguir expandiendo esa voz femenina desde nuestra perspectiva y dentro de todas las complejidades por las que pasamos, por las que sufrimos también. Pues conversar sobre ellas un poco e invitar a la conversación sobre estos temas a través de estas canciones, así que siento que es muy importante que se fortalezcan las canciones con las colaboraciones femeninas y que cada cual lo exprese desde su lugar y a su manera y la canción se eleve más”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué te inspira a crear tus canciones?

“Estaba un poco perdida con la pandemia y eso me llevó a fluir. Con este disco exploré con lo que sintiera, me llevó a ciertas texturas y melodías que iban flotando un poco, pero disfruté mucho el proceso. Y depende del día, siento que componer me ayuda a entender lo que siento y lamentablemente seguimos viviendo dentro de una crisis social que siento que es necesario expresarlo de alguna forma, porque si no me costaría mucho seguir el día. Para mí componer es mi manera de soltar lo que pasa a mi alrededor”.

Por primera vez, iLe incursionó como directora en su video ‘Escapándome de mí', el cual realizó junto a un gran equipo de producción que le dio todo su apoyo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Finalmente, iLe dejó un mensaje que promueve la importancia de las mujeres en la industria musical.

“Es muy importante seguir hablar de esto, porque el patriarcado está muy arraigado en nuestra sociedad y es necesario perderle miedo a ser parte del feminismo y buscar maneras de entenderlo, pues es mucho más sencillo de lo que creemos y si lo vemos desde la empatía y solidaridad, creo que eso ayudaría a que nos unamos más y estar pendientes de todos”, señaló.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte