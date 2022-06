¿J Balvin y Christian Nodal juntos en el Flow Fest? Eso es lo que piden sus fans

Los fans del colombiano y el mexicano quieren que J Balvin aproveche su visita a México para aventarse un tiro (creativo) con Nodal.

No ha pasado ni un día desde que conocimos el cartel completo del Flow Fest, pero ahora sabemos que J Balvin será el headliner del festival en la Ciudad de México. Sí, el colombiano regresa a México después de varios años, y será en medio de un pleito en redes con Christian Nodal. Es por eso que muchos fans sueñan con ver un dueto entre ambos en el Flow Fest: no sabemos si sería un dueto amistoso... o un encuentro para decirse las verdades, por primera vez, fuera del Internet.

Sobre su regreso a México, J Balvin confirmó su presencia en el festival, el 26 y 27 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Y, aprovechando la presencia del colombiano en nuestro país, hay quienes desean con ansias que se encuentre con Christian Nodal. Esto después de la pelea en redes sociales que inició cuando J Balvin subió una historia en la que se comparó a sí mismo con el nuevo look de Nodal (ya saben, el pelito corto y teñido de colores) y escribió “Encuentra las diferencias”. El cantante sonorense no se lo tomó nada bien y le respondió que, para él, la diferencia es que “yo sí tengo talento, carnal”.

Y no paró ahí: Nodal amenazó con lanzar una canción como la que Residente compuso hace unos meses, en la que criticó a J Balvin porque “se hace el espiritual usando la salud mental” (pero, hasta ahora, los fans siguen esperando el tema).

Así, lo que empezó como una broma ahora es una especie de declaración de guerra de stories. J Balvin dijo, por su parte, que a diferencia de Nodal él no llega a tarde a sus conciertos y mencionó a Belinda, ex de Nodal, en el pleito: “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda”. Hasta lo acompañó con el filtro de un tatuaje que dice “Belinda” en el rostro, una obvia referencia a los tatuajes de Christian Nodal que se hizo en honor a su ex.

¿Y el Flow Fest? Los fans de J Balvin quieren que, por favor, haga una colaboración o un dueto con Nodal en noviembre, ante los asistentes del festival. Los fans del cantante de “Botella tras botella”, por otro lado, dicen que el colombiano no será bien recibido después de haber insultado a Nodal. Okei. Además de J Balvin, este será el cartel completo del Flow Fest:

Este es el cartel oficial del Coca-Cola Flow Fest 2022 🔥



¡Por algo somos el festival de reggaetón más grande del mundo! 🌎 🙌🏻🔴⚫⚪#PreventaCitibanamex: 6 y 7 de junio pic.twitter.com/LHJctL2cv0 — Coca-Cola Flow Fest (@CocaCola_Flow) June 2, 2022

